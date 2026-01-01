Calviño celebra los 40 años de España y Portugal en la UE y destaca el papel del BEI en el desarrollo de la región

Archivo - La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, presenta en una rueda de prensa los resultados anuales del Grupo BEI en España (2024), en la Comisión Europea de Madrid, a 19 de febrero de 2025, en Madrid (España) - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha celebrado el 40 aniversario de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea (UE), una fecha que, según ha subrayado, marca cuatro décadas de "paz, democracia, progreso y prosperidad" en ambos países.

Calviño ha destacado en un mensaje en publicado este jueves en su cuenta de 'X' el papel decisivo del BEI en estos años, financiando grandes infraestructuras, desde aeropuertos y carreteras hasta hospitales y escuelas, además de apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y promover proyectos de vivienda.

"Para el futuro seguiremos apostando por nuestras infraestructuras, por nuestras empresas, por nuestra gente. Hoy, más que nunca, me siento orgullosa de ser europea", ha añadido.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha recordado los cuarenta años de la adhesión de España a la Unión Europea (UE), un acontecimiento que ha calificado como "un hito en la unidad europea".

"La historia reciente nos había separado, pero escogisteis un futuro democrático, y regresasteis a vuestra casa, en el corazón de Europa. Ha sido un viaje increíble", ha subrayado Von der Leyen en un mensaje institucional.

Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este jueves que Europa es "lo mejor que le ha pasado a España", en el marco del 40 aniversario de la entrada del país en las Comunidades Europeas, el antecedente directo de UE.

España ingresó el 1 de enero de 1986 en las Comunidades Europeas, compuesta por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

Desde entonces, España ha presidido en cinco ocasiones el Consejo de la UE que, de forma rotatoria, cada seis meses, van ocupando los distintos estados miembro. La primera vez que esto ocurrió fue en el primer semestre de 1989 y la última en el segundo semestre de 2023. Entre medias, España ostentó la presidencia de turno en el segundo semestre de 1995, en el primer trimestre de 2002 y en el primer semestre de 2010.

Además, ha aportado un total de nueve nombres a las distintas comisiones que se han ido sucediendo desde entonces. Inicialmente, cuando los estados miembros eran menos que los 27 actuales, cada país aportaba dos nombres, pero desde 2004, cuando se produjo la 'gran ampliación', la cifra quedó reducida a uno.