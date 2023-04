Calviño dice que las declaraciones de González Pons sobre el CIS son "un signo de nerviosismo"

PAMPLONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Economía y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha afirmado que las declaraciones realizadas por el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, que acusaba al CIS de ser "financiación ilegal" del PSOE, son "un signo de nerviosismo", por lo que "no le daría mayor importancia".

Así lo ha indicado este viernes, en respuesta a los medios de comunicación, tras participar en un desayuno informativo en Pamplona junto con la secretaria general del PSN, María Chivite, y la responsable de política fiscal y económica de la Comisión Ejecutiva Regional del PSN, Elma Saiz.

"A mí me da la impresión de que el Partido Popular y en particular el señor González Pons están muy nerviosos. Hace unas semanas hacía un tuit amenazando a un vicepresidente de la Comisión Europea, ahora está lanzando ataques contra las estadísticas y contra las encuestas. Yo creo que es un signo de nerviosismo, no le daría mayor importancia", ha subrayado.