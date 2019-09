Calvo critica que el PP "se ponga de perfil" con la exhumación de Franco y no se sitúe de frente contra la dictadura

Publicado 24/09/2019 14:19:36 CET

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha criticado este martes al PP "se ponga de perfil" con la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco después de que el PP de Madrid haya acusado al PSOE de usar electoralmente este asunto.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado que su partido no piensa "dedicar ni un minuto" al traslado de los restos de Franco, aprobado hoy por el Tribunal Supremo, y que se preocupa de "los vivos".

"No hay quien lo entienda que estén de perfil", ha asegurado Calvo en declaraciones en LaSexta, recogidas por Europa Press. "No son la derecha europea que se coloca de frente a la dictadura porque es demócrata, no son esa derecha que busca el equilibrio en sus planteamientos ideológicos, para nada", ha lamentado la dirigente socialista.

Asimismo, ha tachado de "frívolo" que el PP sugiera que se trata de una decisión electoralista ya que se trata de una sentencia del Tribunal Supremo. "¿Le dice algo al Supremo?, esta fecha no es del gobierno", ha insistido.

NO SE SORPRENDE DE LA REACCIÓN DE VOX

Sobre la reacción de Vox, que ha hablado de "profanación" de la tumba del dictador, Calvo no se ha mostrado sorprendida con sus declaraciones, ya que entiende que en la formación de Santiago Abascal "está el franquismo más recalcitrante y la ultraderecha organizada".

Sin embargo, sí considera "chocante" que desde Vox "contesten al Tribunal Supremo y a una sentencia". Abascal ha asegurado que su partido mantendrá el rechazo a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos y que le da "igual" que sea legal o no, porque en su opinión supone "profanar" esa tumba en contra del criterio de la familia.

"Empieza la campaña socialista: profanar tumbas, desenterrar odios, cuestionar la legitimidad de la Monarquía", ha valorado Abascal, que ha utilizado su cuenta en Twitter para reaccionar a la sentencia del Supremo.