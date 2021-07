Calvo dice que está "estupendamente" y que seguirá como diputada en el Congreso, "ayudando" al PSOE

Asume su nuevo rol como diputada y dirigente ajena a Moncloa y dice que "se avecina un trabajo diferente" para un "Gobierno muy competente"

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La exvicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este miércoles que está "estupendamente" tras salir del Ejecutivo, y que ahora desarrollará su trabajo desde su escaño en el Congreso, "ayudando" al PSOE, como ha hecho "siempre". Además, ha reconocido que ahora "se avecina un trabajo diferente", y que para ello hay "un Gobierno muy competente".

"Allí nos van a encontrar. Allí estaré, con el pelotón, con mis compañeros", ha afirmado durante su intervención en el curso 'Construyendo la España post-Covid' que organiza la Fundación Pablo Iglesias de su partido en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en El Escorial.

La ex 'número dos' del Gobierno se ha expresado así en el que ha sido su primer acto público tras entregar el lunes su cartera al nuevo ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. Y después, en declaraciones a los medios a su salida del curso, ha insistido en que ahora seguirá "ayudando" a su partido.

De este modo, Calvo ha asumido ya su nuevo rol como dirigente y diputada socialista ajena al Gobierno, y ha aprovechado para manifestar que el PSOE está "ayudando" al Ejecutivo de Sánchez en su tarea de transformar al país, ahora, en una nueva etapa en la que el presidente ha prescindido de algunos de sus pesos pesados, empezando por la exvicepresidenta.

"Estoy estupendamente ya lo ves, ayudando a mi partido, que es lo que he hecho siempre y lo que tengo que seguir haciendo, lo dijo ayer el presidente, en mi escaño, con mis compañeros", ha afirmado en declaraciones a los medios, tras participar en la inauguración del citado cursos.

Calvo no ha querido comentar ni los motivos de su cese ni si le gustaría acabar presidiendo el Consejo de Estado; una posibilidad que ayer descartó el propio Sánchez. "Me verán en mi escaño en cuanto mi grupo me convoque a lo que tenga que convocar. Yo soy diputada en este momento", ha afirmado a este respecto.

Preguntada en concreto sobre los motivos que ha esgrimido Sánchez para la gran remodelación, de "rejuvenecer" y "cargar pilas", Calvo ha respondido que "lo que sí es verdad es que la pandemia va pasando", y el presiente "tiene un compromiso histórico de recuperar a este país en unas condiciones muy buenas".

"SABEMOS CÓMO TENEMOS QUE HACER LAS COSAS"

"Eso es muy importante para el país, y para nuestro partido, porque es nuestro secretario general. En ese sentido, creo que lo que se avecina ya es un trabajo diferente. Hay un Gobierno muy competente para hacer ese trabajo, y el partido, ayudando", ha afirmado. "Tenemos pronto 150 años, sabemos cómo tenemos que hacer las cosas", ha zanjado.

Calvo ha sido recibida con una gran ovación por los asistentes al cursos que organiza el PSOE en El Escorial, entre los que se encontraba la vicepresienta tercera, Teresa Ribera, y el nuevo secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en sustitución José Luis Ábalos, otro de los pesos pesados de los que ha prescindido Sánchez para su nueva etapa.

Cerdán ha arropado a Calvo tanto a su llegada como a su salida, cuando los medios de comunicación han tratado de hablar con la exvicepresienta.

"ALLÍ ESTARÉ, EN EL PELOTÓN, CON MIS COMPAÑEROS"

Durante su intervención en el curso, la dirigente socialista ha querido reivindicar el papel del PSOE como "una parte sustantiva de la columna vertebral" del país, demostrando su capacidad para "capotear circunstancias complicadas". Y ha garantizado que ella va a estar "en el pelotón", con sus compañeros, para pelear en los "campos pacíficos de batalla".

También ha querido reivindicar la necesidad de que la política se centre en gobernar y en impulsar reformas de manera intensa e inteligente, "más allá de lo rápido". "La rapidez es uno de los males de este tiempo. Todo tiene que ser rápido, pero lo que es demasiado rápido a veces no tiene acierto", ha avisado.

"MEZCLAR LO VIEJO, QUE ES MUY MODERNO, CON LO NUEVO"

En esta línea, ha defendido que la "gestión" se basa en "sentarse, pensar, aguantar, ponerlo en un papel y debatirlo", y "tener la fuerza electoral para que limpiamente eso salga adelante". En este punto, ha aprovechado para hacer un alegato por "mezclar lo viejo, que es muy moderno, con lo nuevo".

Calvo también ha criticado la oposición que está ejerciendo el PP, "obstaculizante" y "radicalizada" que "solo apela en regate corto a emociones muy simples e insostenibles, frente a la necesidad de apostar por "lo colectivo", como hacen, a su juicio, los socialistas.

"La derecha sí que tiene un proyecto: debilitar la democracia", ha denunciado, para añadir, eso sí, que la derecha lleva "sin programa político desde la Revolución Francesa.