Camps defiende su actuación e ironiza: "Cuando supe de las grabaciones de la ministra dije 'algo me va a caer'"

Sostiene que las adjudicaciones a Orange Market fueron "correctas" y que su Gobierno actuó "bajo el imperio de la ley"

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha defendido este jueves que las adjudicaciones de su gobierno a Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel, fueron "correctas seguro" y ha ironizado al decir que, tras hacerse públicas las grabaciones de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, con el excomisario de Policía José Manuel Villarejo pensó que algo le iba a "caer". "Algo me va a caer esta semana porque siempre que algo ocurre en la izquierda a mí me cae algo desde los últimos nueve años", ha apuntado.

Así lo ha manifestado el exjefe del Consell en una comparecencia convocada en el despacho de su abogado tras conocer la decisión de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sobre la reapertura de la investigación sobre las adjudicaciones de la Generalitat a Orange Market, concretamente para saber quién las ordenaba, después de las revelaciones de Francisco Correa, Ricardo Costa y Álvaro Pérez 'El Bigotes' durante el juicio por la financiación irregular del PP valenciano que apuntaban directamente al expresidente autonómico.

"Rápidamente he pensado que, en cuanto el lunes pasado supe de las grabaciones de la comida de Villarejo y la ministra Delgado, dije 'algo me va a caer esta semana' porque normalmente siempre que hay algo que ocurre en la izquierda a mí me cae algo desde los últimos nueve años", ha ironizado, al tiempo que ha invitado a los periodistas a "hacer una cronología" de su "vida en los juzgados" y "la relación que hay con periodos electorales y con situaciones críticas de la izquierda de España".

Sobre las adjudicaciones a Orange Market que la Audiencia Nacional ha acordado investigar, Camps ha señalado que ya fueron analizadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y "a petición de la Fiscalía Anticorrupción y del PSOE (el tribunal) decidió no investigar a mi persona y centrarlo solo en la cuestión de los trajes, de la que fui absuelto tanto por el jurado popular en Valencia como por el Tribunal Supremo por el recurso del PSOE".

Dicho recurso, ha denunciado, lo presentó el actual presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, y "todavía no me ha pagado las costas procesales a las que está obligado porque aquel recurso le salió mal". "El presidente de la Generalitat está en mora con el expresidente de la Generalitat", ha criticado.

Así, ha defendido que las actuaciones de su Ejecutivo a Orange Market "son correctas seguro" y "realizadas por miembros de la administración autonómica, que valido en su totalidad porque estoy convencido que como todos ellos han ido diciendo en distintas instancias judiciales, se hizo todo bajo el imperio de la ley, y lo han repetido hasta la saciedad", ha destacado.