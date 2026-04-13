Cañada Rosal (Sevilla) acoge un curso de ayuda a domicilio diseñado para mejorar la empleabilidad en personas mayores

Curso de ayuda a domicilio para mejorar la empleabilidad en Cañada Rosal (Sevilla) - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Cañada Rosal (Sevilla) acoge desde la presente jornada un curso de formación en 'Actividades auxiliares de ayuda a domicilio' diseñado para generar "oportunidades reales de inserción laboral", especialmente entre las personas con mayores dificultades de acceso al empleo.

Según ha informado la Diputación de Sevilla en una nota, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha subrayado durante su presentación la importancia de acercar este tipo de iniciativas a los municipios de la provincia, "favoreciendo el acceso a la formación y contribuyendo al desarrollo local".

El curso está dirigido a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo y pertenecientes a colectivos prioritarios, con el objetivo de mejorar su empleabilidad mediante la adquisición de competencias profesionales en el ámbito de la atención domiciliaria.

El alumnado recibirá formación sobre los principios básicos de atención y cuidado en el entorno domiciliario, incluyendo higiene personal, control de medicación, movilidad, alimentación y apoyo en las actividades de la vida diaria.

El itinerario formativo contempla un total de 200 horas, distribuidas entre formación específica, prácticas en entornos reales, módulos complementarios orientados a la mejora de la empleabilidad, formación transversal y tutorías. Las personas participantes recibirán, además, una beca de asistencia de 20 euros al día durante el desarrollo del curso.

Así, esta actividad se encuentra enmarcada en la primera fase del proyecto Itinera-Proempleo VI, que contempla el desarrollo de más de un centenar de itinerarios formativos en municipios de la provincia de Sevilla. Asimismo, está impulsado por la institución provincial y financiado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) en el marco del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social 2021-2027, con un presupuesto global de cerca de 3 millones de euros.