Dejará el interrogatorio de Sánchez a los integrantes del PP en la 'comisión Koldo' y no prevé modificar los tiempos

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este jueves que la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' ha citado para el próximo 23 de octubre a la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes, y al exgerente Mariano Moreno, mientras que todavía no ha concretado la fecha de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque ha garantizado que será en octubre.

Así lo ha explicado la dirigente 'popular' en una rueda de prensa desde el Senado después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunciara este miércoles a Sánchez que le citaría en la comisión de investigación de la Cámara Alta.

Al respecto, Alicia García ha evitado concretar el día, aunque sí ha insistido en que Sánchez será citado en el mes de octubre "por la financiación ilegal de su partido". La intención de los 'populares' es llamarle después de las comparecencias de los gerentes del PSOE, así que todo apunta a que será llamado en la semana del 27 de octubre.

En cualquier caso, la portavoz del PP en el Senado sí que ha confirmado que el interrogatorio que hará su grupo a Sánchez lo hará uno de los integrantes 'populares' en la comisión de investigación, por lo que previsiblemente no lo harán ni ella ni su 'número dos' en el Grupo, Javier Arenas.

Los integrantes del PP en esta comisión de investigación son Alejo Joaquín de Miranda, Ana Beltrán, Francisco Bernabé, Gerardo Camps, Rocío Divar, Salvador de Foronda, Miguel Ángel Jerez, Fernando Martínez-Maíllo, José Antonio Monago, Enrique Ruiz Escudero, Luis Santamaría, Juan Sanz Vitorio, Alfonso Serrano y Antonio Silván.

En la Mesa de la comisión también están los 'populares' Eloy Suárez, José Manuel Balseiro o Inmaculada Hernández.

Alicia García también ha asegurado que su grupo mantendrá el formato interrogatorio en la comparecencia de Sánchez, alegando que es un "ciudadano más", y seguirá con los 50 minutos como máximo por grupo, aunque la portavoz del PP ha dicho que "necesitarían mucho más".

"NO VALEN ESTRATEGIAS NI EXCUSAS"

Con todo, la portavoz del PP en el Senado ha alertado a Sánchez de que en la comisión de investigación "no valen estrategias ni excusas": "O comparece o comete un delito. O dice la verdad o sumará un delito más en el marcador familiar".

Al ser preguntada por si 'Génova' ha ponderado los riesgos de citar a Sánchez, Alicia García ha dicho que "el riesgo lo corre él" alegando que si decide ausentarse "estaría incurriendo en un primer delito" y que "si miente, también es delito".

Con todo, la portavoz 'popular' ha recordado que este jueves comparece la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enrique Chicano, en la comisión de investigación, a la que ha definido como "la mujer de confianza" del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán.

Del mismo modo, el 15 de octubre desfilará por esta comisión Carmen Pano, la empresaria que aseguró haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE.

Alicia García también ha denunciado que el Ministerio del Interior "no ha ayudado" a localizar a Claudia Montes, Miss Asturias +30 2017 vinculada al exministro José Luis Ábalos, que estaba convocada para este jueves.

Por ello, ha anunciado que Claudia Montes será citada por edicto para el próximo 3 de noviembre.