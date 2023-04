Carla Antonelli regresa a la primera línea política con Más Madrid: "Yo estoy donde me quieren"

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La activista por los derechos de las personas trans Carla Antonelli regresa a la primera línea política después de abandonar el PSOE y lo hace sumándose como independiente en el número cinco a la lista de la candidata a la Asamblea de Más Madrid, Mónica García. "Yo estoy donde me quieren, donde se me respeta", ha declarado desde la Plaza de Chueca.

"Y lo diré siempre, para que no nos vayamos a engañar: yo estoy donde me quieren, donde se me respeta y donde además te reciben con los brazos abiertos", ha declarado una emocionada Antonelli, flanqueada por Mónica García y por el número cuatro de la lista municipal de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño.

Para Antonelli volver a la primera línea política, hacerlo con Más Madrid y en el número cinco es "un honor, un compromiso y una responsabilidad". Sus primeras palabras han sido para agradecer la acogida que le dio Madrid hace ya 44 años. "Desde un puñado de cenizas resurgí", ha rememorado.

Tampoco ha olvidado su paso durante una década por la Asamblea, donde se aprobó la Ley Trans regional y también la LGTBI. "Esa es una de las razones principalmente por la que vuelvo a la Asamblea de la mano de Más Madrid y además de la mano de Mónica García, la que va a ser la próxima presidenta de la Comunidad", ha trasladado a la prensa.

LA "TRANSFOBIA OPORTUNISTA E INTERESADA" DE AYUSO

Lo hace "para hacer cumplir y reglamentar las leyes que Isabel Díaz Ayuso no ha querido reglamentar ni hacer cumplir". Carla Antonelli ha acusado a la presidenta regional de caer en una "transfobia oportunista e interesada al anunciar que desde el PP se van a derogar aspectos fundamentales" de la Ley Trans regional aprobada en 2016 y que "no ha causado ningún problema".

"De pronto, ante este ruido normalizado y cotidianizado que es la transfobia en este país, por desgracia, se han querido apuntar a este carro", ha lanzado a la 'popular'.

COINCIDE CON MÁS MADRID "ABSOLUTA Y PLENAMENTE"

Ahora volverá a la Asamblea para "defender los intereses de las y los madrileños en todos sus aspectos y en todos sus sentidos" y desde una formación política en la que coincide "absoluta y plenamente". Y lo hace porque es "una formación política verde, una feminista, comprometida con los derechos sociales y totalmente y absolutamente pro trans y LGTBI", como recogen los estatutos de la organización.

Carla Antonelli se ha comprometido a defender los mismos intereses que lleva defendiendo como activista desde el año 1977, los derechos de las personas trans y LGTBI. "Y yo iré de la mano siempre con quien nos reciba en un profundo abrazo, que es lo que ha hecho Más Madrid", ha afirmado una emocionada candidata.

Mónica García ha aplaudido que "la familia de Más Madrid crece y de la mejor manera posible" al incorporar "a una persona que es referente, que es querida y admirada" en lo que es "todo un lujo, un honor y también un privilegio".

A ANTONELLI "LE CORREN LOS DERECHOS CIVILES POR LAS VENAS"

"Es una responsabilidad porque vamos a gobernar para ampliar los derechos civiles, esos derechos que quiere cercenar la señora Ayuso, los derechos del colectivo LGTBI", ha subrayado la candidata regional de Más Madrid.

Mónica García ha asegurado que a Carla Antonelli "le corre Madrid por las venas, le corren los derechos civiles" porque "es una activista imprescindible en la política".

Para Fernández Rubiño, también emocionado en la bienvenida a Antonelli, es un "auténtico orgullo, un honor poder compartir esta candidatura" con ella, una referencia en la lucha por los derechos LGTBI en España, una persona que ha contribuido con su cuerpo y con su activismo durante décadas a ser un país más libre".

"Ha conseguido derechos históricos en los que muchos españoles nos sentimos reconocidos y que ahora va a pelear para hacer un Madrid mejor", ha remarcado. "Poder compartir trinchera, poder compartir espacio, es un motivo de emoción absoluto. Y ya eras una compañera, siempre lo fuiste, pero ahora mucho más. Vamos a conseguir grandes éxitos el 28 de mayo a tu lado. Muchas gracias Carla por acompañarnos", ha terminado Fernández Rubiño.