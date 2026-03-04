Carlos Cuerpo rechaza la petición de Podemos de cerrar las bases de Morón y Rota o de sacar a España de la OTAN

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, rechaza cerrar las bases de Rota y Morón como ha pedido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, esta mañana retando así al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que demuestre su compromiso con el resucitado lema del 'No a la guerra', que ha invocado el jefe del Ejecutivo esta mañana para posicionarse contra el ataque a Irán.

La dirigente de la formación morada también ha reclamado a Sánchez que saque a España de la OTAN y rompa relaciones con EEUU además de intervenir los precios de la vivienda, alimentación y medicamentos.

Belarra ha hecho estas declaraciones durante una rueda de prensa para valorar la declaración institucional de Sánchez con motivo de la situación internacional por el conflicto de Irán y tras las amenazas contra España del presidente norteamericano Donald Trump, de suspender las importaciones.

Sin embargo, Cuerpo no ha recogido el guante de la secretaria general de Podemos y la ha respondido que las bases de Morón y Rota forman parte también de los acuerdos que España tiene "a nivel de los aliados en el marco de la OTAN".

Y ha recalcado además que "España se va a seguir moviendo" en el marco de las alianzas internacionales, del derecho internacional y de los acuerdos que tiene a nivel internacional. "Y ahí es donde tiene que estar España, incluyendo los acuerdos a nivel europeo, pero también más allá", ha remachado.

PIDE QUE NO SE USE EL COMERCIO COMO "ARMA GEOPOLÍTICA"

En cuanto a si el Gobierno ha medido bien la decisión de no permitir la utilización de las bases de Morón y Rota en el ataque a Irán, el ministro de Economía ha defendido esta medida alegando que es "soberana de España" y considera que "no tiene que verse en base a un cálculo económico, sobre todo, sin ser capaces de anticipar ningún tipo de reacción o amenaza por parte de otros socios".

En su opinión, España tiene que trabajar y ser coherente con su política exterior y trabajar también en el ámbito de la política económica para "reforzar esas relaciones" y que la economía o el comercio no se utilicen como "arma geopolítica".