La Casa Real recuerda a las víctimas del terrorismo: "su dignidad nos une como sociedad en defensa de la libertad"

Archivo - El rey Felipe VI durante la inauguración del Congreso Nacional de Industria en Bilbao - H.BILBAO-EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Casa Real ha recordado este miércoles a las víctimas del terrorismo en el día europeo que las conmemora y en el 22º aniversario del atentado en Madrid en el que fallecieron 193 personas, trasladando todo su "cariño y apoyo".

"Hoy, 11 de marzo, recordamos a las víctimas del terrorismo. Su memoria permanece viva y su dignidad nos une como sociedad en la defensa de la libertad, la justicia y la convivencia", ha señalado la institución en una publicación en la red social 'X', recogida por Europa Press.

Ha concluido el mensaje conmemorativo al mayor atentado de la historia de España transmitiendo todo su "respeto, cariño y apoyo" a las familias de los afectados por ataques terroristas.

Asimismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha señalado la fecha en una publicación en la misma red social en la que ha reiterado su "compromiso con la memoria, la justicia y la convivencia".

"Siempre en nuestro recuerdo las 193 vidas que nos fueron arrebatadas hace 22 años, en el peor atentado terrorista de nuestra historia", ha compartido el líder del Ejecutivo en la publicación que ha rematado con la frase "paz y democracia".