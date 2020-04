Casado acusa al Gobierno de "perseguir la libertad de expresión y prohibir que les critiquen": "No vamos a permitirlo"

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado este martes el Gobierno que dirige Pedro Sánchez de "perseguir la libertad de expresión y prohibir que les critiquen" y ha recalcado que su formación no va a permitirlo.

Casado se hace eco de unas declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celaá, defendiendo la persecución de bulos en las que asegura que el Gobierno no puede aceptar que haya "mensajes negativos o falsos". Según la ministra, en este momento hay que "proteger a la ciudadanía" de "mensajes falsos" para "tratar de mantener las condiciones sanitarias" que son precisas en mitad de la pandemia.

Además, el líder del PP se refiere a la instrucción interna que la Guardia Civil ha remitido a las comandancias, con fecha de 15 de abril, en la que pide que se identifiquen "campañas de desinformación" así como "bulos y fake news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno".

Casado ha recalcado que el hecho de que "ordenen" a la Benemérita perseguir bulos que "provoquen desafección hacia el Gobierno" evidencia que "no era un lapsus" lo que dijo el pasado domingo en rueda de prensa el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago Marín, cuando reconoció que persiguen los bulos para "minimizar" el clima contrario a la gestión del Gobierno.

"No era un lapsus, quieren perseguir la libertad de expresión y prohibir que les critiquen. No vamos a permitirlo", ha afirmado el líder de la oposición en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.

LA CÚPULA DEL PP CARGA CONTRA EL GOBIERNO

Varios miembros de la cúpula del PP han coincidido este martes en acusar al Ejecutivo de "parapetarse" y "utilizar" a la Guardia Civil en medio de la crisis del coronavirus y han advertido de que tendrá que "asumir responsabilidades" tras esa orden a la Benemérita de identificar bulos y desinformaciones susceptibles de generar estrés social y desafección al Gobierno. Además, han salido en defensa del Instituto Armado porque, a su juicio, "solo cumple órdenes" o "indicaciones" del Ejecutivo.

Así, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha asegurado que esa orden a la Guardia Civil no es "aceptable" y es "ilegal". Según ha recalcado, ésa no es "la misión" de los agentes del Instituto Armado. "No es la misión de un Gobierno dedicarse a la persecución de la crítica y de lo más elemental de la democracia, que son el debate y la discrepancia", ha añadido en declaraciones a RNE.

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha afirmado que esa instrucción a la Benemérita es de "extrema gravedad" y "confirma" que lo que dijo en rueda de prensa el general Santiago no fue "un lapsus" sino que estaba "escrito" en una "indicación" a la Benemérita.

Montesinos ha indicado que el PP no pone el foco en la Guardia Civil sino en el Gobierno de España, que es el que tendrá que "asumir responsabilidades". Por lo pronto, ha señalado que su partido ha solicitado varias comparecencias, entre ellas la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que ofrezca "explicaciones urgentes" porque lo que están viendo estos días "no es aceptable".

De la misma manera, la responsable de Política Social del Gobierno, Cuca Gamarra, ha criticado que la estrategia del Gobierno de coalición sea "hacer descansar la responsabilidad en la Guardia Civil" y ha señalado que para su partido la Benemérita es una institución "incuestionable" que "siempre" tendrá su apoyo. "La Guardia Civil también va a contar con el respaldo del PP cuando percibimos un intento de utilización por parte del Gobierno", ha declarado en Radio Inter.

En parecidos términos se ha expresado el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, que ha subrayado que su partido no tiene "ni un ápice de crítica" a la labor de la Guardia Civil, que "solo cumple órdenes", las que "hayan venido del Ministerio del Interior, del Secretario de Estado o de la directora general de la Guardia Civil".

Además, González Terol ha asegurado que ese correo electrónico que han conocido sería "impropio de un estado democrático" y ha confirmado que su partido va a exigir "todas las explicaciones" por unos hechos que considera "muy desafortunados y extremadamente graves". "Algunos dicen que puede ser un lapsus, puede ser el lapsus de la verdad o el lapsus de la mentira", ha enfatizado.