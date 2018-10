Casado acusa a Sánchez de "arrodillarse" ante Torra por insistir en dialogar y pide un 155 con personal propio

Actualizado 03/10/2018 12:51:55 CET



Reclama a Sánchez que abra una ronda de contactos con los partidos y forme un "frente común" con los constitucionalistas

MADRID, 3 (EUROPA PRESS9

El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "arrodillarse" al independentismo al insistir en su oferta de diálogo con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pese al "chantaje" que éste ha planteado exigiendo una propuesta de referéndum de autodeterminación en un mes. Por ello, ha demandado de nuevo la aplicación inmediata de un artículo 155 de la Constitución amplio y duradero, de forma que la Administración General del Estado desembarque en Cataluña y designe consejeros. "Tenemos que poner personal propio", ha enfatizado.

En declaraciones a los medios tras visitar las instalaciones de el 'South Summit. Innovation is business' que se celebra en Madrid, Casado ha recriminado a Sánchez que siga apostando por el "apaciguamiento" y la "humillación de toda España" como, a su juicio, se vio este lunes en la comparecencia en el Palacio de la Moncloa de la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá. "Cataluña no merece un Gobierno débil y el apaciguamiento no es la solución", ha abundado, para añadir que Sánchez esta "secuestrado por el independentismo".

Además, ha criticado que Sánchez no haya consultado en ningún momento con el PP, que es el principal partido de la oposición. "Si fuera presidente me reuniría con los partidos constitucionalistas para hacer un frente común. Es lo que debe hacer si tiene un mínimo de responsabilidad", ha exclamado.

Tras asegurar que no se puede seguir así porque Cataluña está "descontrolada", ha pedido de nuevo aplicar el 155 "el tiempo que haga falta" como hizo en su día Tony Blair en Reino Unido. Se trataría de un 155 aplicado de forma plena por la Administración General del Estado y "no de forma teledirigida desde un ministerio", en alusión a lo que ocurrió con el Ejecutivo de Mariano Rajoy cuando la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría pilotó desde Madrid esa aplicación.

"El artículo 155 tiene que ser nombrando la administración porque la deslealtad que han demostrado las propias consellerías es absolutamente impresentable", ha declarado Casado, que ha defendido que desde Madrid pongan "personal propio" en Cataluña y nombren a los consejeros del Gobierno catalán.

LAS MEDIDAS QUE PROPONE CASADO

Aparte del 155, Casado ha solicitado al Ejecutivo que tenga en cuenta la batería de iniciativas legislativas que ha propuesto el PP: aplicar la Ley de Partidos para ver si, en caso de que un partido no condena la violencia en Cataluña, se puede plantear su ilegalización; impulsar una Ley de símbolos para que se prohíba el "lazo amarillo" a los funcionarios, un "insulto para la democracia española"; y tipificar el delito de referéndum ilegal en el Código Penal con penas de hasta cinco años de prisión e inhabilitación.

De la misma manera, el PP plantea modificar la Ley de Financiación de la Ley de Partidos para que no puedan recibir fondos públicos si un partido "ampara el independentismo violento"; y reformar la Ley de Acción Exterior para "cerrar directamente cualquier oficina autonómica, mal llamada embajada, que atente contra la legalidad y el Estado".

Además, el líder del PP ha subrayado que en los tribunales este mismo martes se ha reconocido que era "plenamente legal" la intervención de las cuentas de la Generalitat que realizó Mariano Rajoy. "No entendemos por qué el PSOE lo derogó en cuanto llegó al Gobierno", ha criticado.

A su entender, Sánchez se ha "arrodillado" ante el independentismo. "España no puede estar chantajeada por los golpistas", ha aseverado, para señalar que si no quiere o no puede aplicar al 155 que convoque elecciones generales. A su entender, si Sánchez tuviera "dignidad" debería someterse a una cuestión de confianza en el Parlamento para ver sus apoyos, ofrecer una rueda de prensa o convocar en Moncloa a los partidos constitucionalistas.

"¿Qué más tiene que pasar en Cataluña para que Pedro Sánchez abandone el lastre de los independentistas, convoque elecciones y dé la voz a todos los españoles?", se ha preguntado, para añadir que la situación en Cataluña es "insostenible" porque es una "autonomía sin ley" en la que los Mossos tienen líderes políticos que no le dejan afrontar los "desafíos" a la seguridad ciudadana y la oposición está "acallada" por un Gobierno "cada vez más totalitario".

ELOGIA EL DISCURSO DEL REY HACE UN AÑO

Tras asegurar que el PP está "muy preocupado" por lo que está pasando en Cataluña, el presidente de los 'populares' ha elogiado el "magnífico" discurso que realizó hace un año el Rey, que supuso la reivindicación de la unidad de España, la legalidad y la concordia en Cataluña.

Según Casado, el monarca "paró el golpe al Estado en Cataluña como su padre hizo el 23-F" ante el golpe de Tejero. A su juicio, la Corona es "garante de la concordia, la legalidad y la continuidad histórica de España". Al ser preguntado si le consta algún tipo de reserva del Gobierno de Mariano Rajoy ante ese discurso, ha dicho que "en absoluto".

Tras recalcar que al PP no le temblará el pulso cuando recupere el Gobierno para "poner orden" en Cataluña, mejorar la economía y el prestigio internacional, ha dicho que coincidió con Albert Rivera el jueves pasado en Cádiz y ambos partidos están "completamente" de acuerdo en la estrategia a seguir en Cataluña de "respeto a la Constitución y a la unidad de España".

Ante la posibilidad de que el PSOE y sus socios parlamentarios puedan 'tumbar' en la Junta de Portavoces del martes la solicitud de comparecencia de Sánchez que han realizado el PP y Cs, Casado ha dicho que si eso sucede, su partido lo planteará en el Senado. "Si la tumban, al día siguiente la registraremos en el Senado", ha concluido.