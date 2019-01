Casado acusa a Sánchez de "contemporizar con el tirano" Maduro y pide "cortar" las cuentas del régimen en Europa

Publicado 28/01/2019 11:48:16 CET

Dice que la izquierda no va contra los regímenes bolivarianos por su "síndrome de Estocolmo trasnochado y anaftalinado"

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha cargado duramente este lunes contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por "seguir contemporizando con el tirano" Nicolás Maduro, que está "masacrando" a la población venezolana, en vez de reconocer ya a Juan Guaidó. Además, ha pedido dar al régimen "dónde les duele", apostando por "cortar sus cuentas en Europa" porque "sumen en la miseria" a su población y muchos tienen dinero en paraísos fiscales.

"La izquierda tiene un problema de síndrome de Estocolmo, trasnochado y anaftalinado de no ir contra esos regímenes bolivarianos. Antes con Chavez, ahora con Nicaragua, Cuba y Venezuela, que masacran a la población. Ya está bien", ha afirmado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

Tras recalcar que no se puede esperar más y Europa no puede seguir "impasible", Casado ha criticado las palabras de Sánchez asegurando que PP y Cs son una "oposición sin escrúpulos que utiliza el dolor del pueblo venezolano" para atacar al Gobierno socialista. "Que Pedro Sánchez hable de no tener escrúpulos cuando está en su sitio por batasunos, Podemos e independentistas.... "¿Tiene vergüenza ajena? ¿Se mira al espejo Pedro Sánchez?", ha proclamado.

Casado ha recordado que el jefe del Ejecutivo en su viaje a Cuba a finales de 2018 se fue a "agasajar" a un "dictador" Miguel Díaz-Canel y ha rechazado que España forme parte del 'Grupo Lima', del que forman parte países como Argentina, Chile, Colombia, Canadá, Francia o Alemania y que busca llevar a Maduro a la Corte Penal Internacional. "Sánchez al más puro estilo Zapatero dijo que no y se negó a llamar presos políticos a los que están sufriendo en Venezuela", ha censurado.

Además, ha destacado que un informa de la Organización de Estados Americanos (OEA) señala que en Venezuela se han producido "6.000 ejecuciones, 300 torturas documentadas, hay 300 presos políticos, ha habido millones de desplazados y exiliados". "¿Esto requiere de ocho días para explicar?", se ha preguntado.

TIENE RAZÓN EN QUE SÁNCHEZ ES PRESIDENTE NO ELECTO

Dicho esto, Casado ha preguntado a Sánchez si le da ocho días a Maduro porque a él también le da "vergüenza" admitir que tampoco convoca elecciones en España. A su entender, en eso "tiene razón" Maduro porque es un presidente "no electo".

Tras asegurar que España debe "liderar" la acción de la UE en Venezuela, ha señalado que la actitud del Gobierno se "debe" a Podemos, un partido con líderes que han "estado asesorando al Gobierno chavista en la represión". "¿Nos imaginamos que esto pasara con Videla o con Pinochet?", se ha preguntado.

Casado ha pedido dar al régimen de Maduro "donde les duele", que pasa por "cortar sus cuentas en Europa", muchas de ellas en paraísos fiscales. "Todos estos asesinos que sumen en la miseria a la población venezolana se compran aquí bloques enteros en Madrid, tienen cuentas en paraísos fiscales y traen aquí a sus hijos a estudiar mientras están masacrando a su población", ha exclamado.

Según ha añadido, esos son los "los militares" a los que Maduro "les pide salir a la cámara a decir que todo va bien". "Todo va bien porque ellos tienen sus fortunas en Europa. Hay que tener mano dura. Se acabó la cleptocracia del narcoestado bolivariano de Venezuela. Y por supuesto Maduro tiene que abandonar el poder de inmediato y cuando Guaidó tenga la posibilidad de no tener el Ejército enfrente, tiene que convocar elecciones como se ha comprometido", ha enfatizado.

El líder del PP ha recordado que habló por teléfono el pasado jueves con Juan Guaidó y le trasladó que quiere impulsar ese reconocimiento en el seno del Partido Popular Europeo (PPE) porque la UE "va muy lenta", dado que presidentes como Pedro Sánchez "no están haciendo esa labor".