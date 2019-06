Casado avisa de la inacción contra populismos y nacionalismos y cree que el multilateralismo no es una buena idea

Publicado 26/06/2019 15:22:51 CET

Insta al Gobierno español a liderar una posición más firme de la UE contra el régimen de Maduro

El presidente del PP, Pablo Casado, ha advertido este miércoles del retorno de los "enemigos de la libertad" que son el populismo y el nacionalismo, "que cuando se exacerbaron devinieron en totalitarismo", y ha subrayado que "ahora cuentan con la inacción, incluso con una visión postmoderna".

A su modo ver, en un contexto en que las ideas y el debate politico han dado paso al espectáculos, los populismos, los nacionalismos y hasta "países que tienen problemas de legitimidad y democracia" son vistos con "peligrosa equidistancia por parte naciones libres".

Por eso, cree que el multilateralismo o teorías como el 'leading from behind' --dirigir desde detrás, que se atribuía a Barack Obama-- no son "una buena idea". "Desde luego para países como España, que nos hemos sentido muy cómodos con un orden en que los que mandábamos, incluido España, abrazábamos esos principios y valores que han hecho avanzar a la humanidad", ha resumido.

Y es que el líder del PP ha llamado a defender y vigilar permanentemente la libertad, no solo en Cuba, Venezuela o Nicaragua sino también en Europa, durante una breve intervención en la Cumbre europea organizada por la Fundación Concordia y la Cámara de Comercio de EEUU en España.

Además, ha reprochado que, "en los últimos años", España "no está liderando esa iberoamérica de libertad" que, a su juicio, están "consiguiendo los propios latinoamericanos" en sucesivas elecciones como ha pasado en Chile, en Argentina o en Brasil, "con sus incertidumbres o sus posibles críticas".

Casado ha emplazado al Gobierno español a liderar en la UE una mayor presión hacia Venezuela, para empezar "cancelando activos de jerifaltes chavistas" que se "compran pisos y edificios" en el barrio de Salamanca o en el Retiro mientras "llevan a la miseria y a la opresión al pueblo venezolano".

A su juicio, no es concebible que en el Grupo de Lima, que reúne a los países iberoamericanos críticos con el régimen de Maduro, hagan oír su voz Canadá, Francia o Alemania, aunque sea como observadores, y que España "no tenga una voz oíble" como sí tuvo el PP.

Así, ha pedido al Gobierno que lidere en la UE una presión más firme, como ha hecho Estados Unidos, y que lo extienda a Nicaragua y además no se olvide de Cuba. De hecho, ha reprochado a "la izquierda en su vertiente más anaftalinada y nostálgica" que se olvide de la "opresión y la miseria" que sufren los cubanos desde hace más de medio siglo.

Casado ha reclamado que en Venezuela haya elecciones libres cuanto antes y ha advertido de que España y la UE necesitan una posición más firme y no pueden tolerar una situación de "asesinatos sumarísimos y torturas en las cárceles".

Por otro lado, ha opinado que la UE debe dejar de estar centrada en sus debates instituciones y volver a una agenda que abandonó, la llamada Agenda de Lisboa para impulsar la competitividad.