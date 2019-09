Casado avisa, ante el inicio de declaraciones de Púnica, que no permitirá que le culpen de lo sucedido "hace décadas"

Publicado 09/09/2019 10:32:43 CET

Moreno dice que el PP tiene un "proyecto nuevo": "Estamos hablando de casos que son de hace una década"

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha marcado este lunes distancias con los casos de corrupción que han afectado a su formación en los últimos años y ha avisado de que no va a tolerar que sus adversarios políticos le hagan responsable de lo que "pasó hace décadas". Es más, ha dicho que no va a admitir "carnés de identidad" por parte de otras formaciones porque "no todo vale en política".

Casado ha lanzado este aviso en la presentación de la conferencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, organizada por el Fórum Europa, justo cuando esta misma semana una veintena de testigos e imputados abrirán la ronda de declaraciones de la trama Púnica. Más adelante tendrán lugar las declaraciones de las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

El líder del PP -que ha abierto su intervención acordándose de la familia del pequeño Gabriel ante el inicio del juicio-- ha recalcado que Moreno llegó a la Junta de Andalucía para "abrir puertas y ventanas". "Quiero aprovechar, después de estas semanas, para decir que comparto ese objetivo. En el PP no cabe ninguna conducta que no sea ejemplar y no vamos a tolerar que nadie no haga lo que tenga que hacer", ha proclamado.

Dicho esto, ha lanzado un mensaje contra los partidos que culpan a la actual dirección del PP y ha dicho que no va a permitir que los adversarios políticos intenten hacerles "responsables de lo que pasó hace décadas". A su entender "no todo vale en política" y "no admiten ni recetas ni carnés de honestidad por parte de otros partidos".

Tras dejar claro que la receta del PP es "máxima severidad", Casado ha afirmado que si alguien ha hecho "algo mal, lo va a pagar" porque "afortunadamente viven en un Estado de Derecho" y ha insistido en que la honestidad es la "principal exigencia" del Partido Popular desde que Moreno está al frente de la Junta y él al frente del Partido Popular.

MORENO: NO CARGAR A CASADO "HISTORIAS DEL PASADO"

En parecidos términos se ha expresado el presidente de la Junta de Andalucía al ser preguntado por las declaraciones del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en el diario El Mundo en las que aseguraba que el partido naranja no va a "tapar la basura" del PP. "Cuando ha habido que expulsar a dirigentes del PP se les ha expulsado de manera tajante y estamos hablando de casos que son de hace una década", ha apostillado Moreno.

Además, Moreno ha resaltado que "muchas personas ya no representan al PP y están fuera de la escena pública desde hace años". A su entender, si Pablo Casado ha hecho un "equipo nuevo" ahora también "se le carguen a él historias del pasado".

En sentido, el presidente andaluz ha destacado que el Partido Popular tiene "un proyecto nuevo, emanado de un congreso, con equipos nuevos", "objetivos nuevos" y "ante una situación completamente distinta de la anterior".

Según ha añadido, lo que hace el PP es lo que "siempre ha hecho: máxima colaboración con la Justicia y máxima transparencia". "Y pido un poquito de prudencia porque aquí ha habido sentencias sumarísimas desde el punto de vista mediático y social hacia muchos dirigentes del PP que luego se han archivado y nadie se ha acordado de pedir disculpas", ha enfatizado, poniendo como ejemplo lo que ha pasado con el caso d el "martillazo de los ordenadores" del extesorero Luis Bárcenas.

Casado ha presentado la conferencia del presidente de la Junta de Andalucía, a la que han asistido el secretario general del PP, Teodoro García Egea, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, la exministra Fátima Báñez, el exsecretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, y el hijo de la Duquesa de Alba, Cayetano Martínez de Irujo, entre otros.