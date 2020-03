Casado avisa que no apoyará los últimos dos decretos económicos del Gobierno si no incluyen cambios

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha señalado que el PP no dará su apoyo a los dos últimos decretos económicos que ha aprobado el Gobierno --relativos a la prohibición de despedir por fuerza mayor y la paralización de la actividad no esencial-- si no incluyen cambios. A su entender, no se puede llevar por delante "todo el sistema productivo" del país, que ya estaba "muy tocado".

En una rueda de prensa en la sede del PP a través de la plataforma zoom, Casado ha acusado al Ejecutivo de "ocultar información" a la oposición y ha criticado que les lleguen los reales decretos "sin anunciar", como "un trágala". Dicho esto, ha advertido de que su partido no puede seguir "remando en la misma dirección" con esa actitud que está manteniendo el Ejecutivo.

LEALTAD A CAMBIO DE INFORMACIÓN

El presidente del PP ha afirmado que el Gobierno está "desbordado y yendo tarde" y "no está teniendo una comunicación efectiva con las comunidades autónomas", sobre todo en lo relativo al material sanitario. Y ha añadido que "las responsabilidades llegarán". "Nosotros queremos ser leales, pero queremos a cambio que se nos dé información", ha enfatizado.

Además, ha afirmado que Sánchez debería comparecer "todas las semanas en el Congreso" y ha añadido que "también es válido" que esas explicaciones se produzcan en el Senado, en la Comisión General de Comunidades Autónomos, donde pueden ser "escuchadas" las autonomías, aunque sea de forma telemática. "No sería malo que hubiera más transparencia de cara a la opinión pública", ha resaltado.