Casado dice que el 13F se vota "Mañueco o sanchismo" porque Vox y Cs son "aliados" de Sánchez al "dividir" el voto

Presenta a su candidato como "buen gestor" y asegura que en las elecciones se están "jugando un modelo de un Gobierno con libertad"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido este jueves apoyo y "confianza" en el candidato de su partido a la Presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y ha avisado que solo hay opción de votar al PP o al "partido sanchista" porque las demás formaciones son "aliados" de Pedro Sánchez, incluidos Cs y Vox, que le hacen "el trabajo" al "dividir" el voto de centro y la derecha para que "tenga más fácil gobernar la izquierda".

Así se ha pronunciado Casado en un acto en La Bañeza (León) junto a Mañueco, con el que los 'populares' dan oficialmente el pistoletazo de salida a la campaña de las elecciones del próximo 13 de febrero, con casi todas las encuestas favorables --salvo la del CIS que le sitúa en empate técnico con el PSOE-- y con aspiraciones de gobernar en solitario. Antes ha parado en Matadeón de los Oteros, el pueblo de su padre, donde ha visitado una quesería y ha presentado al PP como "el partido del campo".

Tras describir a Mañueco como un "buen gestor" con una "hoja de servicios intachable" y una persona "seria" que "da la cara" y "dice la verdad", ha avisado que el día 13 lo que se están "jugando es un modelo de un Gobierno con libertad", en un mensaje que ha recordado al que empleó Isabel Díaz Ayuso en Madrid en la campaña electoral del pasado mes de macho.

El presidente de los 'populares' ha resaltado que el objetivo de su partido es poder "gobernar en solitario" en Castilla y León, con un "programa transparente" y "sin tener que pactar en los despachos y poniendo precio a una enmienda transparente".

Además, ha afirmado que los demás partidos que se presentan a las elecciones de Castilla y León son "todos aliados" de Pedro Sánchez. "Unos porque gobiernan con ellos; otros porque quieren gobernar con ellos; otros porque no han gobernado con ellos y ahora sí que gobernarían con ellos; y otros porque les hacen el trabajo, que es dividir el voto en el centro y la derecha para que tenga más fácil sacar escaños perdidos y pueda gobernar la izquierda", ha proclamado, refiriéndose a sí a la 'España vaciada', Ciudadanos y Vox.

Por eso, en este arranque de campaña, en la Finca Valdemora, el presidente del PP ha hecho hincapié en la idea de que el 13 de febrero solo hay dos opciones: "O Mañueco o el partido sanchista"; o "Mañueco o la izquierda radical que gobierna con Bildu, con ERC y con Podemos".

RESPONDE A LAS CRÍTICAS DEL PSOE POR SU VISITA A MATADEÓN

Además, ha aludido a las críticas que ha recibido en redes sociales de cargos como Adriana Lastra por su visita a una quesería --ha realizado las declaraciones con las ovejas de fondo-- y ha señalado que responden a la "ignorancia del PSOE".

"En estas comarcas de León hace muchos años se tenía que beber vino porque no había agua potable y se tenía que desayunar sopa de ajo porque no se recomendaba utilizar el agua sin cocer", ha explicado, para añadir que los que "están en Madrid y vienen de visita, sin pisar demasiado el estiércol, lo ridiculizan". A su entender, se debe a que "no tienen ni idea de lo que es el campo".

Además, Casado ha destacado que Sánchez ni siquiera está en el inicio de campaña en Castilla y León y lo ha achacado a que cuando lo hace el PSOE "pierde votos con su presencia". Además, ha dicho que "no cree" en esta tierra, donde son "gente humilde, cercana, sensata, de fiar y transparente", algo que, a su juicio, no tiene nada que ver con la forma de ser del presidente del Gobierno.

CRITICA LA "CACICADA" CON LA LEY DE VIVIENDA

En clave nacional, el líder del PP ha criticado la "cacicada" que va a perpetrar el Ejecutivo con una ley de Vivienda que, a su juicio, es expropiatoria y va "contra los principios de la Constitución. Por eso, ha reiterado que el PP la recurrirá si el Gobierno la aprueba finalmente en contra del criterio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Además, ha confirmado que cuando llegue al Gobierno el PP suprimirá por ley los impuestos de Donaciones, Sucesiones y Patrimonio e instaurará una tarifa plana para autónomos para quese pueda emprender "sin pagar el doble y el triple que en Alemania y Francia".

Casado ha reclamado al PSOE y sus socios que sean "coherentes" porque, según ha dicho, "no se puede defender la España rural y atacar la agricultura, la ganadería, la caza y la pesca". También ha criticado que al Gobierno no le guste ni el carbón ni el gas ni la energía nuclear ni la eólica. "¿Qué les gusta, que la luz suba un 400%? A nosotros no; España no puede más", ha proclamado.

CRITICA LA "CERRAZÓN IDEOLÓGICA"

En este punto, también ha recriminado al Gobierno que también critique a las industrias azucareras y madereras y le ha pedido que no haya "cerrazón ideológica" en materia energética, turística o sobre el entorno rural.

El jefe de la oposición ha tenido mensajes de apoyo para la provincia de León y ha anunciado que el PP defenderá el Corredor Atlántico cuando llegue al Gobierno de España y la autovía de Ponferrada a Ourense y a Valladolid, e impulsará infraestructuras en la ciudad de León.

Además, ha reclamado al Gobierno que permita la caza del lobo al norte del Duero de forma certificada y de acuerdo a la legislación europea para equilibrar las manadas y evitar los ataques al ganado. "La historia de León es la historia de España. Esta tierra fue el germen de nuestra nación y de la Hispanidad", ha concluido.