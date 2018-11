Casado pide a Sánchez elecciones en vez de usar una "estrategia partidista" para ver "cómo está el agua de temperatura"

Publicado 20/11/2018 16:18:02 CET

Avisa que lo que no puede hacer es no aprobar sus Presupuestos y al mismo tiempo decir que "quiere agotar la legislatura"

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha emplazado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar ya elecciones en vez de "jugar" a un "juego de plazos" utilizando una "estrategia partidista" para ver "cómo está el agua de temperatura" y cuándo le conviene ir a las urnas.

En su reunión ante el Grupo Popular en el Congreso, Casado ha señalado que el debate que se ha abierto en el Gobierno en torno a ese posible adelanto electoral --el ministro José Luis Ábalos no descartó en un desayuno con Europa Press un 'superdomingo' con generales, autonómicas y municipales-- evidencia que el PSOE "se sirve una vez más para su propia estrategia electoral y partidista".

"Lo hizo Susana Díaz con un adelanto en Andalucía, que veremos cómo le sale, y lo está intentado hacer ahora, viendo como ésta el agua de temperatura, entre Ábalos, varios ministros y el propio presidente del Gobierno", ha enfatizado.

Dicho esto, Casado ha solicitado a Sánchez que "no juegue ya más al juego de plazos" y convoque los comicios porque es a lo que él mismo "se comprometió", ha dicho, cuando ganó esa "vergonzante" moción de censura. "No se puede seguir faltando más a la palabra y, sobre todo, no se puede perjudicar más a los intereses de los españoles", ha proclamado.

CAMBIOS DE OPINIÓN SOBRE LOS PGE

Además, Casado ha recordado que el pasado miércoles Sánchez le dijo que llevaría al Congreso su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) antes de fin de año y, sin embargo, "12 horas después" ya reconoció que "iba a gobernar por decreto", algo que, a su juicio, no le "sorprende" porque lo lleva haciendo estos meses.

"Lo que no se puede hacer es sin tener las cuentas públicas, intentar decir que aún así quiere agotar la legislatura", ha afirmado. En su opinión, no se puede pasar de ser "un Gobierno frankestein a un Gobierno zombi" porque está "jugando con el progreso, la libertad y el futuro de España".

En su discurso, Casado también ha pedido explicaciones a Sánchez porque el Gobierno "no puede tener a cuatro ministros y a una secretaria de Estado en términos de cese, según el baremo que exigiría el propio jefe del Ejecutivo a los demás". Aunque ha dicho que el PP no es "justiciero", debe aplicarse el mismo baremo a todos, "en especial a aquellos que ejercieron de inquisidores" contra cargos del Partido Popular en el pasado.

AFEA A SÁNCHEZ SU SILENCIO ANTE LOS "ATAQUES" EN CATALUÑA

Por otra parte, Casado ha lamentado que el Gobierno del PSOE "no haya hecho absolutamente nada para prevenir los ataques" contra dirigentes populares en Cataluña, después de que "los totalitarios", ha dicho, "destrozaran" el coche del presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, o aparecieran lazos amarillos en la casa de su antecesor, Xavier García Albiol.

También ha criticado que el PSOE no apoye las medidas propuestas por el PP en el Congreso para un "fortalecimiento institucional", como la relativa a la reforma de la ley de indultos, la tipificación de la convocatoria de un referéndum ilegal o la ley de símbolos.