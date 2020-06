Casado quiere que Pedro Sánchez aclare en el Congreso si existe una “crisis constituyente”

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, quiere que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aclare el próximo miércoles en el Pleno del Congreso si comparte la opinión del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de que España está en medio de una "crisis constituyente".

En respuesta a una pregunta de ERC, Campo aseguró este miércoles que "no es fácil" que las fuerzas políticas busquen juntas la "salida" a la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 porque existe también una "crisis constituyente y un debate constituyente". No obstante, animó al conjunto de la Cámara a cooperar en este sentido. "No podemos dejar a nadie fuera", dijo.

El PP ya ha mostrado su "preocupación" por las palabras del ministro preguntándose, por boca de su vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, si "se está redactando una nueva Constitución", y Casado quiere abundar en el tema en su pregunta semanal a Sánchez en la sesión de control.

"¿Considera que su gestión ha provocado una crisis constituyente?", reza textualmente el interrogante que planteará a Sánchez el próximo miércoles, y al que ha tenido acceso Europa Press.