Recuerda a Gregorio Ordóñez y recalca que la vacuna contra "el terror" de ETA es "memoria, verdad y justicia"

El líder del PP, Pablo Casado, ha recordado este sábado a Gregorio Ordóñez, diputado y teniente alcalde del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Sebastián que fue asesinado por ETA el 23 de enero de 1995, y ha recalcado que su formación "siempre" reivindicará el legado de las víctimas del terrorismo. Tras asegurar que hay que sacar una "lección muy clara" de lo ocurrido, ha indicado que "la mejor vacuna contra ese terror es memoria, dignidad, verdad y justicia".

En un acto en Barcelona, para presentar la candidatura del PPC a las elecciones catalanas, Casado ha señalado que este aniversario de Ordóñez coincide con unas declaraciones "muy desafortunadas" de la portavoz parlamentaria de Bildu, Maddalen Iriarte, sobre el daño causado por ETA, ya que, a su juicio, "hace una equidistancia entre las víctimas y sus verdugos".

En concreto, en una entrevista concedida a El Correo, Iriarte ha afirmado que el daño causado por ETA está "reconocido" por parte de la coalición soberanista y en lo que respecta a los "términos justo o injusto" sostiene que "aquí cada uno tendrá su relato que hacer".

Casado ha recordado que 24 de las 850 víctimas del terrorismo en España "fueron asesinadas por ser del PP" y ha subrayado que recordarlas no es solo "un deber moral de los demócratas". "No murieron en balde, no fueron asesinados en balde sino por la defensa de unas ideas que no pudieron derrotar sus asesinos", ha manifestado.

Dicho esto, ha recalcado que como presidente del PP tiene la "obligación de reivindicar el legado de aquellos que murieron por defender a esta formación política". "Por Goyo, por Miguel Ángel y tantos compañeros del PP, de la UPN, de la UCD y del Partido Socialista", ha señalado.

El líder del PP ha afirmado que hay que sacar una "lección muy clara" de que "eso no se puede repetir". "Y la mejor vacuna contra ese terror es memoria, dignidad, verdad y justicia", ha proclamado, cosechando un aplauso de los asistentes al acto.

"NINGÚN PRIVILEGIO PARA NINGÚN ASESINDO DE ETA"

Además, el PP ha aprovechado su cuenta oficial de Twitter para subrayar que "hoy, más que nunca" hay que recordar las palabras que pronunció el propio Ordóñez: "Ningún privilegio para ningún asesino de ETA".

El PP ha señalado que Ordóñez estará "siempre" en la memoria del partido. "Hoy hace 26 años ETA asesinó a nuestro compañero, Goyo Ordóñez. El PP siempre reivindicaremos el legado de las víctimas del terrorismo", ha manifestado Casado en un mensaje en la misma red social, que ha recogido Europa Press.

A primeros de enero Casado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, visitaron la exposición 'Gregorio Ordóñez. La vida posible', en Madrid, una muestra organizada por la Fundación Gregorio Ordóñez con más de 300 piezas entre fotografías familiares, cartas, objetos personales, recortes de prensa y obras de arte.



