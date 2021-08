Casado replica a Robles que el sentido de Estado no implica que el PP tenga que "callar" y no criticar al Gobierno

Coincide en que la operación se ha desarrollado sin transparencia, ni control parlamentario y exige explicaciones a Sánchez

LA FRONTERA (EL HIERRO), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha replicado este jueves a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que el sentido de Estado no implica que el PP se tenga que "callar" y evitar criticar al Gobierno, en este caso por la operación de evacuación en Afganistán, y le ha pedido que respete la labor de oposición.

"El sentido de Estado no es el silencio, así que un respeto a la oposición", ha dicho Casado ante los periodistas durante una visita a El Hierro, donde ha lamentado que "salgan ministros a decir que el PP se tiene que callar porque es desleal". "Oiga, no, nosotros apoyamos al Gobierno cuando toma las medidas adecuadas, generalmente tarde y mal, pero ya el colmo es que nos manden callar", ha añadido.

Así ha respondido a la ministra de Defensa, que ha censurado que el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, haya puesto en duda la misión que se está desarrollando en Afganistán para sacar del país a afganos que huyen de los nuevos dirigentes talibanes, al sugerir que el Ejecutivo debería contar con el aval del Congreso. Según Robles, el PP ha demostrado "una vez más" su "falta de sentido de Estado".

Casado ha subrayado que Sánchez "tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados" para explicar la postura del Gobierno sobre el tema de Afganistán y sobre otras cuestiones, como el marco legal para gestionar la pandemia del coronavirus, los incendios forestales que se han producido este verano o el encarecimiento de la factura eléctrica.

"SI NO LE DA LA GANA IR, QUE LO DIGA"

"Que diga que el Parlamento no le da la gana ir y que la oposición nos callemos por sentido de Estado... No, eso es sentido de una obediencia debida que la tendrán sus socios de vez en cuando. Nosotros, desde luego, somos la oposición y la alternativa al Gobierno, y más responsables que ellos, pero nuestro trabajo es decir las cosas claras", ha insistido.

A su juicio, el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos no debería "hacer oposición a la oposición", sino agradecer al PP que "esté apoyando una operación de la que se ha enterado por la prensa y que ha llegado siete días tarde, mientras Sánchez estaba en Lanzarote de vacaciones".

Además, ha afeado al presidente del Gobierno que, después de "hacer las cosas mal" en la operación de evacuación de Afganistán, se haga "una foto con los líderes europeos" --la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel-- en el campamento instalado en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid). "Prestamos España para que entren todos afganos y luego veremos cómo salen", ha comentado.

El líder del PP ha señalado que la evacuación desde Afganistán se ha hecho "sin información y sin transparencia" y se ha mostrado de acuerdo con Enrique López en que una misión internacional de este tipo "tiene que pasar por el Congreso".

"¿Qué pasa, que somos menos democráticos que Alemania, que Reino Unido, que Francia o que Italia? Es que la ministra y el presidente del Gobierno creen que nuestro Parlamento es menos importante que el de otros países europeos?", se ha preguntado.

PIDE AL GOBIERNO QUE "NO JUEGUE CON LAS FUERZAS ARMADAS"

Eso sí, ha querido dejar claro que el objeto de las críticas del PP es el Gobierno, "no las Fuerzas Armadas, que cumplen órdenes, en este caso tardías", y cuyos miembros "se han jugado la vida" en el país centroasiático. Por ello, ha pedido al Ejecutivo que "no juegue con las Fuerzas Armadas, que son de todos, no de ellos".

Por último, Casado ha indicado que los socialistas "jamás" apoyaron desde la oposición "ninguna operación militar" cuando gobernaba el PP. "Sería bueno recordar qué decía el PSOE sobre el despliegue de tropas para garantizar la libertad de las afganas y para garantizar que el régimen talibán no volviera" a tomar el poder en Afganistán, porque "hace veinte años les gustaba mucho el 'no a la guerra'", ha apuntado.