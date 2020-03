Casado responde a Calvo que estaría dispuesto a hablar de los PGE pero con "condiciones", como parar mesa de diálogo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, ha respondido este lunes a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que su partido estaría dispuesto a sentarse a hablar de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) pero con "condiciones" como parar la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el Govern catalán.

De esta forma ha respondido a Calvo, quien ha lamentado en particular la actitud del Partido Popular por no prestarse a apoyar unas cuentas públicas, lo que sería "algo muy bueno para España". "Ojalá todos entendieran que nuestro país necesita unos Presupuestos", ha agregado.

La vicepresidenta no ha podido garantizar la presentación de un proyecto de PGE para 2020 porque el Ejecutivo aún no tienen asegurados los apoyos necesarios para sacarlos adelante. La presentación de las cuentas públicas depende en la actualidad de que ERC se comprometa a apoyarlos.

Sin embargo, el clima preelectoral en Cataluña, donde ERC pugna con Junts per Catalunya por la hegemonía del espacio independentista, dificulta que los republicanos respalden las cuentas del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"CALVO NO ME HA ESCUCHADO DECIRLO VEINTE VECES"

Casado ha recalcado que en los últimos meses ha planteado varias veces a Pedro Sánchez hablar de los Presupuestos si se cumple una serie de requisitos --como romper con los independentistas--, y ha aludido al plan de choque con medidas para parar el coronavirus que ha planteado a Sánchez como otro ejemplo de "mano tendida" de su partido.

"En los últimos meses hemos planteado la negociación de los PGE con el PSOE, que hoy por cierto Carmen Calvo reclama al PP. No sé si porque no me ha escuchado veinte veces diciendo que estaríamos dispuestos a negociar los Presupuestos. Eso sí, con algunas condiciones por nuestra parte, como que la mesa de partidos por la autodeterminación no siguiera adelante", ha manifestado.

En este sentido, Casado ha dicho que su partido está abierto a "cualquier colaboración" y ha añadido que "siempre" que Sánchez le ha llamado a alguna reunión, ha acudido. A su entender, sería "bueno" que el Gobierno buscase el apoyo del PP para no depender de "los independentistas y la extrema izquierda"

"El Gobierno debe saber que hay un partido responsable con el que se puede llegar a acuerdos y es lo que estoy trasladando a la opinión pública", ha manifestado el presidente del PP durante la rueda de prensa en la sede del PP en la que ha presentado su decálogo de medidas para frenar la crisis sanitaria del coronavirus.