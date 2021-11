Casi 500 empresas de 27 países muestran el potencial del sector de las renovables en GENERA 2021

Teresa Ribera inaugura la feria este martes

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 498 expositores de 27 países, casi la mitad extranjeras, se dan cita en la 24ª edición de la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, Genera 2021, organizada por Ifema Madrid en el Pabellón 4 del Recinto Ferial, entre los días 16 al 18 de noviembre.

La feria, que será inaugurada este martes por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, mañana a las 17:45 horas, se celebrará junto con 'The Miss: a B2B Summit+Expo by Epower & Building Getting to Zero' y el salón Climatización y Refrigeración C&R, eventos todos ellos organizados por Ifema Madrid.

La feria que cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), las asociaciones e instituciones que lideran este sector en España, ofrece un espacio de negocio de primer nivel, "que proyecta la importancia de apostar por un sistema energético moderno, verde y sostenible, clave en un momento como el presente para la recuperación económica".

Esta edición estará marcada por la integración de tecnologías y servicios para conseguir un futuro más sostenible, eficiente y fiable. Genera se compromete así con el sector industrial de las energías renovables, la distribución, la eficiencia energética y con sus principales aplicaciones, como almacenamiento, autoconsumo y movilidad, a cumplir con los principales retos sectoriales y objetivos comerciales, así como los compromisos de descarbonización de la economía y la sociedad.

En Genera 2021 habrá una amplia representación de esta industria a través de los sectores, por orden en función de su representación, Solar Fotovoltáica, Ahorro y Eficiencia Energética, Eólica, Servicios Energéticos, Solar Térmica, Solar Termoeléctrica, Biomasa, Movilidad, Hidráulica y Minihidráulica, Otras Energías, Energía Geotérmica, Cogeneración, Trigeneración y Microgeneración, e Hidrógeno y Pila de Combustible.

Además, se mostrarán propuestas y soluciones por parte de empresas, así como servicios en materia de movilidad, combustible, autoconsumo, etc. Un contexto amplio y bien representado, donde se podrán conocer las últimas tendencias y novedades en materia de eficiencia energética, orientadas a usos diarios, colectivos, industriales e individuales.

En esta edición, volverá a tener un especial protagonismo el sector solar, a través de Genera Solar, un área expositiva específica con espacios de jornadas y actividades dedicadas a este sector, que está liderando el proceso de descarbonización en nuestro país, y que es promovido por UNEF y ASIT.

Además de la actividad comercial, la feria acogerá una intensa agenda de encuentros profesionales, con conferencias, mesas de debate, presentaciones, que configurarán un espacio de análisis y reflexión privilegiado. Esta programación incluye las actividades previstas en el Foro Energía Solar.

En las Jornadas de Genera 2021 destaca la que organiza el IDEA en torno a las oportunidades del Plan de Recuperación para la Transición Energética, que será inaugurada el 17 de noviembre a las 10:30 horas por la Secretaria de Estado de Energía, Sara Aagsen.

GALERÍA DE LA INNOVACIÓN

Genera refleja en cada convocatoria el esfuerzo en I+D de la industria española de las renovables. El mejor exponente de ese esfuerzo son los proyectos mostrados en la Galería de la Innovación, que cumple ya su novena edición, donde se muestran aquellas soluciones más innovadoras presentadas en la Feria y previamente seleccionadas por un Jurado especializado.

En esta ocasión, son 12 proyectos los que se mostrarán en este espacio, 3 de los cuales, por primera vez y dado su carácter particularmente innovador, han sido distinguidos con menciones especiales. Se valoró el Grado de innovación, la Eficiencia energética; la Aplicabilidad, y el Factor estratégico, es decir, la capacidad de influir positivamente en el desarrollo de las energías renovables y de la eficiencia energética.

Los proyectos seleccionados han sido los presentados por Alusin Solar, Pasillo Técnico Carex; Ampere Energy, Comunidades Energéticas; Bee Planet Factory, Baterías de 2ª vida; Froniu, Fronius Solhub; GFM y su Proyecto Watenergy; IMDEA, con el Método de caracterización rápida de la calidad de celdas de iones de Litio; La Encandella y su Sistema Solar Fotovoltaico Planum; Lone Light House y la Tecnología Sunstyle Tejas fotovoltaicas; Solarays; Turbo Energy, con SunBox Smart; y Techno Sun y su CiudaSol.

Los distinguidos con menciones especiales fueron las Baterías de 2ª Vida, de Bee Planet Factory; el Sistema Solar Fotovoltáico de La Escandella, y Solarys, de la empresa homónima.

Con la feria colaboran A3e (Asociación de empresas de eficiencia energética), ACOGEN (Asociación española de cogeneración), ADHAC (Asociación de empresas de redes de calor y frío), AEE (Asociación empresarial eólica), AEH2 (Asociación española del hidrogeno), AMI (Asociación de empresas de mantenimiento integral y servicios energéticos), ANESE (Asociación de empresas de servicios energéticos), AOP (Asociación española de operadores de productos petrolíferos), APPA (Asociación de empresas de energías renovables), ASIT (Asociación solar de la industria térmica), ATECYR (Asociación técnica española de climatización y refrigeración), CIEMAT( Centro de investigaciones energéticas medioambientales y tecnológicas), COGEN ESPAÑA (Asociación española para la promoción de la cogeneración), CENER (Centro Nacional de energías renovables), Comisión Nacional de la Energía (Oficina española del Cambio Climático y UNEF (Unión española fotovoltaica).