Cataluña se arroga la propuesta de establecer objetivos de déficit asimétricos por CCAA

1102169.1.260.149.20260706152451 La consellera de Economía y Hacienda, Alicia Romero, durante una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el Ministerio de Hacienda, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha atribuido a su departamento la propuesta para establecer objetivos de déficit asimétricos por comunidades autónomas, teniendo en cuenta la situación fiscal diferente de cada una, que el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha abierto la puerta a debatir.

Ha ocurrido durante la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes en el que el ministro ha convocado a las comunidades para fijar los objetivos de estabilidad de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

En el encuentro con los consejeros autonómicos, el ministro de Hacienda ha traslado la senda de estabilidad 2027-2029 para el conjunto de las comunidades autónomas, que se mantiene en el 0,1% del PIB, el mismo objetivo propuesto el año pasado y que ya rechazó el Congreso de los Diputados.

No obstante, desde Hacienda han confirmado que el Gobierno está dispuesto a debatir y establecer objetivos de déficit asimétricos por comunidades, teniendo en cuenta la situación fiscal diferente de cada una.

Una vez acabada esta reunión, la consellera Romero ha desvelado en declaraciones a los periodistas que la propuesta para establecer objetivos de déficit asimétricos por comunidades ha partido de la Generalitat de Cataluña.

Según ha defendido, la propuesta para establecer objetivos de déficit asimétricos ya se ha hecho alguna vez, recordando que en el año 2013 se aprobó un objetivo de déficit diferente para las distintas comunidades autónomas.

Al respecto, Romero ha sostenido que en estos momentos hay comunidades autónomas que no pueden cumplir el objetivo de déficit debido a la infrafinanciación y a que el modelo de financiación autonómico está caducado, mientras que otras regiones cierran sus ejercicios con superávit.