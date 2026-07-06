Cataluña valorará la propuesta de Hacienda sobre la senda de estabilidad y ve "muy buena noticia" hablar de PGE

1102118.1.260.149.20260706121941 Archivo - La consejera de Hacienda de Extremadura, Alicia Romero, atiende a los medios tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), a 14 de enero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha acudido este lunes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para escuchar la propuesta del Ministerio de Hacienda sobre la senda de estabilidad, a la vez que considera "muy buena noticia" que se inicie el camino para diseñar y elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

Así se ha pronunciado la consellera socialista en declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión de este CPFF convocado por el Gobierno central para hablar de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

"Sería una buena noticia que hubiera Presupuestos Generales del Estado. Nosotros los hemos aprobado hace unos días en Cataluña y por tanto también es el primer paso para poder aprobarlos también de cara al año 2027", ha sostenido Romero.

Ante la postura de las comunidades del PP que forzarán la conversación sobre financiación autonómica, la consellera Romero ha explicado que la pasada semana se reunió con el secretario de Estado de Hacienda en Cataluña y le anunció que a finales de julio se celebraría una reunión específica sobre el modelo de financiación.

Por tanto, Romero ha emplazado a hablar de financiación en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera.