Catorce comunidades autónomas compiten este fin de semana para saber qué alumnos tienen más conocimiento sobre la UE

Archivo - Sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia) - ALAIN ROLLAND - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las IV Olimpiadas sobre la Unión Europea reunirá a 70 estudiantes de 4º de la ESO, 1º de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio de catorce comunidades autónomas este fin de semana en Granada para que reflexionen sobre lo que ha significado para España pertenecer a la Unión Europea en el 40 aniversario de su adhesión.

Alumnos de Galicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, Navarra, Cataluña, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Extremadura, Andalucía y Canarias competirán por convertirse en el centro que mejor demuestre su conocimiento sobre la Unión Europea y su capacidad de análisis crítico, según ha explicado la Oficina del Parlamento Europeo en España en un comunicado recogido por Europa Press.

La iniciativa educativa, impulsada por Equipo Europa, en colaboración con la Oficina del Parlamento Europeo en España, acoge a estudiantes que previamente han resultado ganadores en la fase autonómica.

El centro educativo ganador conseguirá un viaje a Bruselas totalmente financiado para conocer de primera mano las instituciones comunitarias. Los centros clasificados en primera, segunda y tercera posición serán reconocidos oficialmente en la ceremonia de entrega de premios.

La jornada principal de competición se desarrollará el sábado 18 de abril en el Edificio V Centenario de la Universidad de Granada. Entre las 12:10 y las 13:30 horas, se llevará a cabo la prueba de ensayo individual en la que los participantes deberán reflexionar precisamente sobre este 40º aniversario.

Los textos serán evaluados por un jurado especializado que tendrá en cuenta los conocimientos sobre la UE, la capacidad de argumentación, el pensamiento crítico y la calidad lingüística.

La ceremonia oficial de entrega de premios tendrá lugar el próximo 7 de mayo en la sede de la Oficina del Parlamento Europeo en España, donde se anunciarán los centros clasificados en primera, segunda y tercera posición en un acto institucional enmarcado en las celebraciones del Día de Europa.