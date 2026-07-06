Las CCAA del PP exigen un mayor margen de gasto y mantienen su intención de hablar de financiación autonómica

Archivo - La consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, atiende a los medios de comunicación a su salida del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la sede del Ministerio, a 26 de febrero de 2025. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos regionales del PP que han acudido este lunes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) han reclamado al Ministerio de Hacienda un mayor margen de gasto de cara al próximo ejercicio, a la vez que han insistido en que pondrán encima de la mesa la reforma de la financiación autonómica pese a que el Gobierno central no lo ha incluido en el orden del día.

Así se han ido pronunciando en declaraciones a los periodistas los consejeros autonómicos de Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Canarias y Madrid a su entrada a este Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que el ministro de Hacienda, Arcadi España, fijará los objetivos de estabilidad de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

Y es que los consejeros del PP se han ido quejando de que el margen de gasto para las comunidades es "insuficiente", teniendo en cuenta que luego tienen que atenerse a estas cifras para elaborar sus cuentas regionales del próximo ejercicio.

En concreto, el consejero gallego ha precisado que "lo importante" de esta reunión no estará tanto en el objetivo de estabilidad, sino que será la regla de gasto: "Cuánto podemos gastar más las comunidades autónomas para prestar nuestros servicios públicos fundamentales el año que viene, porque tenemos múltiples pensiones de gasto, no solo el crecimiento del IPC, sino también el incremento de políticas de gasto que nos vienen de medidas que toma el Gobierno central, pero que tenemos que financiar las comunidades autónomas".

Y TIENEN QUE ACOMETER LA SUBIDA DEL SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS

Uno de los puntos en los que ha habido mayor coincidencia en los consejeros del PP ha sido en que las comunidades tienen que acometer la subida de sueldo de los funcionarios, denunciando que es una "obligación unilateral" del Gobierno central, pero que tienen que ejecutar las regiones.

"Habría que tener mucho más diálogo desde el Gobierno con las comunidades cuando toma medidas que afectan a los presupuestos de las comunidades autónomas. Como digo, sostenemos básicamente la educación, la sanidad y los servicios autónomos", ha proclamado el conseller valenciano José Antonio Rovira.

También se ha referido de esta manera la consejera extremeña de Hacienda, Elena Manzano, que ha preguntado al Ministerio cómo "pretende" que Ejecutivo vaya a acometer esta subida salarial de los funcionarios.

MADRID Y ANDALUCÍA AUGURAN QUE NO HABRÁ PRESUPUESTOS

Por otra parte, la consejera madrileña Rocío Albert cree que el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes va a ser un "paripé" porque, según ha dicho, el Gobierno de Pedro Sánchez defendía hace un mes que no se podían presentar Presupuestos por la situación internacional.

"Hoy nos van a presentar el techo de gasto y de deuda para supuestamente elaborar unos presupuestos, pero ya sabemos que esta elaboración de presupuestos es la enésima cortina de una mafia que nos gobierna y que lo único que quiere hacer es tapar la corrupción e ir preparando lo que puede ser el programa electoral del señor Sánchez", ha añadido.

En parecidos términos se ha pronunciado la consejera andaluza Carolina España, que prevé que los Presupuestos de 2027 "no van a ver la luz" porque no existe una mayoría parlamentaria para aprobarlos.

Por tanto, cree que este trámite de convocar el Consejo de Política Fiscal, que debería "ser normal" como paso previo para aprobar los Presupuestos, se ha convertido "en un paripé, en un teatrillo": "Una vez más nos utilizan a las comunidades autónomas para esto".

Pero no todas las comunidades del PP piensan lo mismo, porque la consejera extremeña ha dicho que acude a este CPFF con la "máxima lealtad institucional", precisando que le parece "muy adecuado" que "por fin" el Gobierno de Sánchez haga frente al mandato constitucional de presentar Presupuestos.

En cuanto a la consejera 'popular' de Canarias Matilde Asián, cree "positivo" que se haya convocado este Consejo de Política Fiscal: "Venimos con voluntad constructiva y de escuchar".

SE HABLARÁ DE FINANCIACIÓN

Como han ido haciendo en la previa de esta reunión, la mayoría de comunidades autónomas del PP han avanzado a su entrada que pondrán encima de la mesa el debate sobre la financiación autonómica pese a que el Ministerio de Hacienda quiere ceñirlo a los objetivos de estabilidad.

Las comunidades del PP han reconocido que el Gobierno central tiene intención de convocar un Consejo de Política Fiscal próximamente para hablar exclusivamente de financiación autonómica, aunque forzarán hablarlo también en la reunión de este lunes.

Y es que han vuelto a sacar el argumento de que el modelo planteado por el Ministerio de Hacienda está previamente pactado entre el PSC y ERC en Cataluña.

"Un modelo en el que nos encontremos todos representados y un modelo que se hable entre todos, que no venga directamente impuesto por el separatismo catalán y sea aceptado", ha añadido la consejera extremeña.