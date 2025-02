Las CCAA del PP ven el CPFF como "blanqueamiento" del acuerdo con ERC y reprochan a Hacienda no hablar de financiación

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Diversos consejeros autonómicos del PP han definido el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles como una "sesión de blanqueamiento" del acuerdo bilateral entre el Gobierno y ERC para la condonación de la deuda, ratificando su rechazo explícito a este perdón del déficit, a la vez que han reprochado al Ministerio de Hacienda que no haya incluido en el orden del día el debate sobre la reforma del sistema de financiación.

Así se han ido pronunciado los consejeros de Economía de Murcia, Galicia, Comunidad Valenciana y Andalucía a su llegada al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desgranará su propuesta para que el Estado asuma unos 83.000 millones de euros de deuda autonómica.

El primero en hablar sobre este asunto ha sido el consejero de Hacienda de Galicia, Miguel Corgos, que ha admitido su "decepción" porque, bajo su punto, el resultado de este CPFF está ya "predeterminado y acordado en otros despachos".

"Nos tememos que esto va a ser simplemente una sesión de blanqueo de un acuerdo bilateral en este foro en el que se caracteriza por la multilateralidad y que tiene que estar caracterizado porque todas las comunidades pudiéramos aportar y participar en las decisiones", ha señalado Corgos.

UNA CESIÓN MÁS AL INDEPENDENTISMO

En el caso de la consejera andaluza de Hacienda, Carolina España, ha señalado que el CPFF de este miércoles es una "trampa" porque las comunidades están convocadas para "blanquear algo que ya está firmado y pactado con los independentistas".

"Estamos blanqueando una cesión más al independentismo como es esta condonación de la deuda, una condonación que no ha pedido ninguna comunidad autónomas, solo la había pedido ERC y que parece que también los socios ahora del gobierno se están desmarcando y que tampoco la van a apoyar", ha proclamado España.

Asimismo, la consejera andaluza cree que su región "no tiene un problema de deuda", sino que el problema de la comunidad es que está "infrafinanciada", por lo que ha lamentado que no se haya incluido en el CPFF el debate sobre la reforma de la financiación.

Con todo, la consejera España ha vuelto a insistir en un fondo transitorio de nivelación para las comunidades infrafinanciadas, como Andalucía, mientras se reforma el sistema.

REFORMAR YA EL SISTEMA

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín, ha defendido su presencia en el CPFF por "lealtad y respeto institucional", aunque ha reivindicado su "exigencia clara" de que se reforme cuanto antes el sistema de financiación.

"No vamos a participar de ningún teatrillo, no vamos a participar en ningún proceso de blanqueamiento de un acuerdo que ya está perfeccionado de antemano si no se habla antes de la reforma del sistema de financiación autonómica", ha advertido el consejero murciano.

Luis Alberto Marín también ha insistido en un fondo de nivelación mientras no se reforma el modelo para que "iguale" a la Región de Murcia con el resto de comunidades, a la vez que ha adelantado que pondrá encima de la mesa el mecanismo del Extra FLA y la actualización de las entregas a cuenta.

UN FONDO DE NIVELACIÓN

La consejera de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Ruth Merino, también ha reivindicado un fondo de nivelación para las regiones infrafinaciadas, recordando que en el caso de la Comunitat es la peor financiada del sistema de régimen común.

"Nos convocan para aprobar un acuerdo que ya está amañado, que está pactado entre el Gobierno y un partido independentista y que se refiere a unos términos que en nada benefician a la Comunidad Valenciana y que no atiende a sus verdaderas necesidades", ha añadido Ruth Merino.

Según ha continuado la consejera valenciana, el planteamiento de condonación de deuda "no soluciona ninguno de los problemas de la comunidad" porque no permite salir a los mercados a la región y cree que la solución de la deuda debe ir ligada a reformar el sistema.