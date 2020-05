CCOO exige que Justicia ponga a disposición de forenses tres salas para la puesta y retirada de EPI y autopsias

Amplía por segunda vez la denuncia contra el Ministerios ante Trabajo por incumplimiento de la Ley de Riesgos Laborales

CCOO exige al Ministerio de Justicia que ponga a disposición de los médicos forenses de instalaciones que permitan la utilización de tres salas contiguas para la puesta y retirada de los equipos de protección individual y la realización de autopsias.

El sindicato ha presentado ante la Inspección de Trabajo una segunda ampliación de denuncia contra Justicia al entender que se han producido "nuevas actuaciones que abundan en los mismos incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales relacionados en la denuncia original".

En el primer escrito, CCOO denunció que el Ministerio se ha saltado de forma "reiterada" varias exigencias previstas en la menciona norma durante todo el estado de alarma declarado por la pandemia del coronavirus al adoptar una serie de resoluciones sin consultar a los representantes del personal y sin evaluar los riesgos en cada centro de trabajo.

Asimismo, solicitó a la autoridad laboral que requiriera a Justicia que paralizara su plan de desescalada, que comenzó la semana pasada, "hasta que no se dé cumplimiento a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en lo relativo a servicios de prevención, evaluación de riesgos y participación e información de los trabajadores, delegados de prevención y comités de seguridad y salud".

Tras conocer la última resolución de la Secretaría de Estado de Justicia sobre las medidas específicas de seguridad laboral durante la pandemia de Covid-19 para los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, CCOO insiste en que el Ministerio sigue sin tener en cuenta la "consulta, participación e información a los comités de seguridad y salud ni a los delegados de prevención".

PROTOCOLO DE SANIDAD

Así, aunque la resolución indique que se basa en el documento técnico "Procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de COVID-19" del Ministerio de Sanidad, el sindicato asegura que las decisiones se han adoptado sin informes de evaluación de riesgos de los servicios de prevención.

En este sentido, señala que el departamento dirigido por Juan Carlos Campo ha ignorado la recomendación que expone dicho documento de Sanidad sobre el "desplazamiento" que deben hacer los forenses a través de tres dependencias distintas y contiguas para la colocación y retirada del equipo de protección individual (EPI) y la entrada a la sala de autopsia.

Según señala la segunda ampliación de la denuncia, el protocolo de Sanidad aconseja que "el EPI debe colocarse en el vestidor antes de ingresar a la sala de autopsia donde se halla el cuerpo". Explica además que en el vestidor se deberá "reemplazar la ropa y zapatos exteriores de calle por el atuendo completo de protección o su equivalente, además de las botas".

También detalla que la salida de la sala de autopsia tendría que hacerse por un "vestidor de salida" para la retirada del EPI y "eliminarlo conforme las recomendaciones". Sobre la necesidad de estas tres salas insistió el sindicato en las alegaciones al borrador de la resolución de la Secretaría de Estado de Justicia, según dice la denuncia.

Añade que esta propuesta no sólo no fue recogida por el Ministerio, sino que "no hay constancia de que ninguna sala de autopsias cuente con unas instalaciones que permitan la utilización de estas tres dependencias contiguas", ya que tampoco se ha realizado por los Servicios de Prevención la "previa y obligada evaluación de riesgos".

SIN DATOS ACTUALIZADOS

Por otro lado, CCOO subraya aún sigue "sin ser informados de los datos de contagio por COVID-19 entre el personal de la Administración de Justicia" y que los datos fueron actualizados el pasado 23 de abril.

Tanto en la denuncia inicial como en las dos ampliaciones, ha instado a la Inspección de Trabajo a que requiera al Ministerio de Justicia que facilite "de forma inmediata" dichos datos, así como la información que tenga sobre los nuevos contagios.

Además, ante la reiterada reclamación de que se tenga en cuenta la consulta y participación de los representantes de los funcionarios de la Administración de Justicia a la hora de la toma de decisiones, CCOO pidió en la primera ampliación del escrito inicial que se incorpore a las organizaciones sindicales mayoritarias del sector en la Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19.

La Comisión, integrada por el Ministerio, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia y el Consejo General de la Abogacía Española, se reúne semanalmente para analizar la situación de la Justicia ante la crisis sanitaria. El sindicato reclama su presencia en ella porque "se toman decisiones que afectan a la salud laboral" de los trabajadores.