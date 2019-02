Celaá dice que Pepu Hernández es íntegro, pero elude decirlo de Maxím Huerta: no reparto certificados de integridad

Publicado 01/02/2019 15:05:46 CET

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha considerado que el candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid, Pepu Hernández, es una persona "íntegra" pero ha eludido decir lo mismo del exministro de Cultura y Deporte, Maxím Huerta, alegando que no reparte "certificados de integridad".

"No repartimos certificados de si una persona es íntegra o deja de serlo, el propio Gobierno ha tenido su nivel de exigencia ética y Maxím Huerta se ha ido del Gobierno", ha insistido Celaá en la rueda de prensas tras el Consejo de Ministros.

Según la portavoz, después de que se conociera la información publicada por 'El confidencial' de las dos sentencias que en mayo de 2017 le impusieron a Huerta con una multa por haber defraudado a Hacienda, el Gobierno hizo "un ejercicio de transparencia que fue lo que permitió" que el exministro fuera "candidato a la salida del Gobierno". "Él mismo estaba de acuerdo", ha puntualizado.

Preguntada por si ve similitudes en el uso de las sociedades de Hernández y Huerta para evadir impuestos, Celaá ha confesado que no tiene "ni idea de si son similares o no" puesto que el Ejecutivo no es "la Fiscalidad".

Respecto al candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid, ha insistido, hasta tres veces seguidas, que es "un hombre íntegro" a pesar de que no lo conoce en profundidad, como ha quedado patente cuando ha preguntado en voz alta si su nombre es Pepo o Pepu. "¿Es Pepo?,¿Pepu? Es Pepu,¿no?", ha preguntado a los asistentes.

No obstante, Celaá le ha dado la bienvenida al igual que a "aquellas personas que del mundo civil vienen a la política a trabajar por asuntos públicos".