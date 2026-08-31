El Centro Ecuestre de Ceuta recibe a las primeras mujeres y niñas trasladadas desde asentamientos provisionales

Varias jóvenes en un polideportivo de El Príncipe, a 20 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro Ecuestre de Ceuta ha comenzado a recibir este lunes mujeres y niñas migrantes que permanecían en distintos asentamientos provisionales de la ciudad, dentro del dispositivo puesto en marcha para desmantelar estos campamentos y trasladar a sus ocupantes a los espacios provisionales de acogida habilitados por las administraciones.

Los primeros traslados se han realizado en autobuses desde asentamientos levantados por entidades vecinales en El Príncipe, donde permanecían alrededor de 400 mujeres y menores. Los desplazamientos se han llevado a cabo de forma escalonada con el objetivo de liberar progresivamente este espacio y proceder a su cierre.

Las instalaciones del Centro Ecuestre, en la zona de la Hípica, han sido acondicionadas en los últimos días con carpas y otros recursos provisionales para ampliar la capacidad de acogida ante la llegada masiva de migrantes registrada en Ceuta.

El operativo se ha desarrollado mientras esta misma mañana se ha producido una situación de tensión en Loma Colmenar, donde cientos de migrantes concentrados en las inmediaciones de las instalaciones de acogida han intentado acceder al recinto de forma masiva, lo que ha obligado a intervenir a la Policía Nacional para controlar la situación.

La reorganización de los asentamientos se ha producido también después del desalojo del campamento de Sidi Embarek, ejecutado días atrás, y forma parte del plan para concentrar a la población migrante en recursos provisionales específicamente habilitados para su atención.

De forma paralela, se han intensificado los trabajos en varias naves situadas en el Tarajal para habilitarlas como nuevos espacios de acogida para menores, con especial atención a niñas y adolescentes. La previsión es que estas instalaciones permitan trasladar próximamente a alrededor de 200 mujeres y menores.