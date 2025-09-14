El centro de Madrid se llena de personas con banderas y pancartas de apoyo a Palestina en la última etapa de la Vuelta

Agentes de Policía Nacional delante de personas con banderas de Palestina en las inmediaciones de Atocha, antes de pasar la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro de Madrid se ha llenado este domingo por la tarde de personas con banderas y pancartas de apoyo a Palestina a lo largo del recorrido en el que finalizará la Vuelta ciclista a España.

Desde las 16:30 horas, un grupo de manifestantes se encuentra esperando la llegada del pelotón en Cibeles, donde ha tenido lugar una de las primeras intervenciones policiales de la tarde, en la que los agentes han separado a dos grupos de manifestantes propalestinos y proisraelíes.

Está desplegado un fuerte dispositivo de seguridad, con unos 2.300 efectivos, superior al activado con motivo de la Cumbre de la OTAN en 2022. Así, se ha preparado un plan de seguridad especial integrado por 1.100 policías nacionales y otros 400 guardias civiles, a los que se sumarán 800 efectivos de la Policía Municipal y un centenar de agentes de Movilidad y un dispositivo de Samur-Protección Civil. Todo ello junto a la activación de policías locales en las distintas localidades de paso y el dispositivo habitual de seguridad propio de la Vuelta.

Madrid es donde se espera que se reúna el mayor número de manifestantes. El colofón a esta 90 edición de la Vuelta Ciclista será la coronación del 'maillot' rojo en Cibeles, frente a la sede del Ayuntamiento de la capital, prevista sobre las 20.30 horas.

Previamente, los corredores realizarán un circuito urbano con nueve pasos por meta, con un último tramo que tendrá como protagonista el Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial de la Unesco.

La ronda española recorrerá las principales calles del Madrid histórico, con paso por la Puerta del Sol, calle Mayor, plaza de Oriente, Paseo del Prado, Gran Vía o Callao, puntos en los que también se encuentran manifestantes y donde la policía se encuentra realizando controles y retirando objetos como sandías y botellas. Desde el Ayuntamiento de Madrid se prevé una asistencia superior a las 50.000 personas.

Así, las principales protestas se han organizado en Atocha, Callao y la ermita de San Antonio de la Florida.