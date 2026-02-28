Cerca de 1.000 deportistas se reúnen este sábado en Santander en la Liga Nacional de Kickboxing y Muaythai

Cerca de 1.000 deportistas se reunirán este sábado en Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Deportes acoge este sábado, 28 de febrero, la Liga Nacional de la Federación Española de Kickboxing y Muaythai, que reunirá a cerca de 1.000 deportistas de entre 8 y 55 años procedentes de todas las comunidades autónomas.

Organizado por la Federación Cántabra de Kickboxing y Muaythai y en colaboración con el Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria, el campeonato incluye como novedad que este año se integra oficialmente en el ranking nacional, lo que supone un incentivo para los deportistas de las categorías júnior y senior, quienes podrán sumar puntos para su posicionamiento oficial en el panorama nacional.

Entre los objetivos que persigue esta liga destaca el generar eventos de competición para la detección y desarrollo de talento, así como la adquisición y el rodaje de nivel competitivo para una posterior incorporación al ámbito internacional; que la experiencia se desarrolle en el mejor escenario posible; y que los deportistas disfruten en compañía de familiares y acompañantes no solamente de su deporte sino también de cultura y ocio.

Además, servirá para mostrar el talento "excepcional" y la dedicación de los atletas, así como la creciente "pasión" por el kickboxing entre los más jóvenes.