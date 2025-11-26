Cerdán elige un juzgado de Tafalla (Navarra) para firmar después de que el TS rechazara el juzgado de paz de su pueblo

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a su salida de la prisión, a 19 de noviembre de 2025, en Soto del Real, Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha designado un juzgado de instrucción de Tafalla (Navarra) para cumplir la medida cautelar de firmar cada quince días, después de que el Tribunal Supremo (TS) le denegara hacerlo en el juzgado de paz de Milagro, su pueblo, también ubicado en la comunidad foral.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, así lo ha comunicado Cerdán al Supremo, que le instó a que eligiera un juzgado de instrucción para cumplir esa medida cautelar que le impuso el instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, cuando ordenó su salida de prisión provisional.

El Supremo, en una diligencia de ordenación recogida por Europa Press, respondió a Cerdán que el juzgado de paz de Milagro que había escogido para firmar "no es un tribunal de instancia", como condicionaba el instructor en el auto de libertad.

Y requirió al ex 'número tres' del PSOE que procediera "a designar juzgado de instrucción (actualmente tribunal de instancia) ante el que efectuar las comparecencias 'apud acta' acordadas".

Puente puso en libertad a Cerdán el pasado 19 de noviembre tras 4 meses y 20 días en prisión provisional por su presunto "papel principal" en la trama de adjudicación de obra pública a cambio de comisiones que investiga el Supremo.

No obstante, el magistrado instructor le impuso las medidas cautelares de prohibición de salida del país y firma quincenal en sede judicial ante los fuertes indicios en su contra.

Cerdán se encontraba en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 30 de junio por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.

Sus abogados, Benet Salellas y Jacobo Teijelo, pidieron hasta en cinco ocasiones su puesta en libertad, pero tanto el instructor como la Sala de Apelación lo fueron frenado, aunque en los últimos meses el propio magistrado fue avisando en sus resoluciones de que Cerdán no agotaría el plazo legal de seis meses para la prisión provisional, que se cumplía el 30 de diciembre.

Eso sí, también había advertido de que antes de dejar que saliera de prisión era necesario que los investigadores aseguraran las pruebas que podían peligrar, algo que considera que ya se ha hecho.

Puente acordó su libertad después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le entregara un último informe el pasado 11 de noviembre sobre las relaciones entre Acciona y Servinabar, la empresa de la que Cerdán sería dueño al 45%.

Ese informe revela que Servinabar se llevaba el 2% de lo que Acciona cobraba por las obras públicas obtenidas y que Cerdán y su familia disfrutaron del dinero captado por la sociedad navarra mediante el cobro de nóminas, el alquiler de dos pisos en Madrid --incluida la vivienda familiar-- y una tarjeta de crédito donde cargaron numerosos gastos por comidas y diversas compras.