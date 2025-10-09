Cerdán pide celebrar una vista en el Supremo para rebatir la decisión del juez de mantenerle en prisión provisional

Archivo - El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán (i) a su llegada a declarar en el Tribunal Supremo, a 30 de junio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

Pide a la Sala de lo Penal que corrija la decisión del magistrado instructor y acuerde "la inmediata puesta en libertad"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha pedido al Tribunal Supremo que celebre una vista en la que se le permita rebatir la decisión del magistrado instructor Lepoldo Puente de mantenerle en prisión provisional.

En el recurso de apelación, al que ha tenido acceso Europa Press, los abogados de Cerdán reclaman a la Sala de lo Penal que corrija al instructor y "acuerde la inmediata puesta en libertad" del ex 'número tres' de los socialistas.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))