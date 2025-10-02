El CGPJ niega el amparo al juez que investiga a Errejón por las críticas a su interrogatorio a Mouliaá

Archivo - La actriz Elisa Mouliaá, sale de declarar de los juzgados de Plaza de Castilla, junto a su abogado, Alfredo Arrién, a 16 de enero de 2025, en Madrid (España). Archivo. - Candela Ordóñez - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado la petición de amparo que presentó el juez Adolfo Carretero el pasado enero por las críticas que recibió debido al tono que utilizó en su interrogatorio a la actriz Elisa Mouliaá, en el marco de la causa en la que investiga al exdiputado de Sumar Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual.

La decisión ha sido adoptada por la Comisión Permanente del CGPJ al considerar que las manifestaciones públicas realizadas por la ministra portavoz, Pilar Alegría, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, no afectan a su independencia, según ha publicado 'El Español' y han confirmado fuentes del órgano de gobierno de los jueces a Europa Press.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid pidió amparo al CGPJ después de que trascendiera en los medios de comunicación los vídeos de las declaraciones de Errejón y Mouliaá, que comparecieron el pasado 16 de enero, y que tanto Alegría como Redondo se pronunciaran al respecto.

En el caso de Alegría, aseguró en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "como mujer" se sintió "muy dolida" tras ver las imágenes. "Y tengo la impresión de que este sentimiento tan incómodo es el que hemos tenido especialmente muchas mujeres en este país", apuntó.

Redondo, por su parte, manifestó en su cuenta oficial en la red social 'X' que un interrogatorio como el de Carretero "revictimiza a las mujeres y las aleja de la denuncia y de la protección". "El juez debe valorar las pruebas, no cuestionar a la víctima", añadió.

"¿LE INTENTÓ BAJAR A USTED LAS BRAGAS?"

Durante el interrogatorio a la actriz, al que tuvo acceso Europa Press, el instructor cuestionó en numerosas ocasiones la versión ofrecida por Mouliaá de lo ocurrido la noche de septiembre de 2021 en la que presuntamente se produjo la agresión sexual por parte de Errejón que denuncia.

El juez llegó a reprochar a Mouliaá que no incluyese en la denuncia que esa noche estaba muy borracha. "Recuerdo que estaba muchísimo más ebria de lo normal, me daba vueltas todo, tengo lagunas", le explicó la actriz. "Usted en la denuncia no lo dijo. ¿Estaba muy ebria seguro?", repreguntó el juez.

Y sobre el momento en el que Errejón y la actriz entraron en una habitación en la fiesta de unos amigos, el juez preguntó --mientras ella describía como le empujó contra la pared-- si le dijo al exdiputado que parara. Mouliaá aclaró que le dijo que "estaba incomoda". "No, muy incómoda no. Decir 'que me dejes en paz, que no me toques'. ¿Le dijo algo de eso?", repreguntó.

Además, el juez, haciendo repaso de la denuncia, cuestionó a la actriz: "(Errejón) se sacó el miembro viril. ¿Sabe usted para qué?". "Supongo que para violentarme", aclaró ella. "¿Pero le intentó bajar a usted las bragas? ¿Cuánto tiempo le estuvo chupando las tetas?", le preguntó el instructor.