El chalet de La Alcaidesa que la presunta trama habría facilitado a Ábalos estaba valorado en 665.000 euros

El ex ministro firmó un alquiler de cinco años con opción a compra pero el contrato solo duró unos meses

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos firmó con Have Got Time --empresa vinculada a la presunta trama del 'caso Koldo-- un contrato alquiler con opción a compra del chalet ubicado en la localidad gaditana de La Alcaidesa por el que se comprometía a pagar una renta mensual de 2.500 euros durante cinco años y, si finalmente se decidía a adquirirlo, 665.000 euros. Sin embargo, el contrato se rescindió pocos meses depués tras abonar 7.500 euros.

Así consta en el bloque documental que ha aportado este mismo miércoles al Tribunal Supremo (TS) con la intención de desmontar las acusaciones lanzadas por el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama.

De Aldama declaró en sede judicial que este chalet era uno de los pagos que la supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos públicos habría hecho al entonces ministro.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló en uno de los informes enviados a la Audiencia Nacional (AN) que este chalet sería en realidad una dádiva porque fue pagado en gran parte por la mercantil Have Got Time, compañía "controlada de manera real" por el empresario Claudio Rivas, uno de los socios de De Aldama.

El contrato de alquiler, al que ha tenido acceso Europa Press, se firmó el 1 de julio de 2021 para un periodo de cinco años con una renta mensual de 2.500 euros y una fianza de 5.000 euros. Transcurrido ese periodo de tiempo, se abría la posibilidad de que comprara la casa por un valor de 665.000 euros, de los que se restarían las cantidades ya abonadas en concepto de alquiler.

Según avanzó esta agencia de noticias, con fecha 5 de julio de 2021 consta un ingreso de Ábalos a Have Got Time por 5.000 euros en concepto de 'transferencia' y otro de un día después por 2.500 euros por 'alquiler julio La Alcaidesa'.

Meses después, el 12 de octubre de 2021, cuando ya había dejado de ser ministro de Transportes, Have Got Time le requirió el pagó de las rentas correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre.

Finalmente, el 9 de enero de 2022 llegaron a un acuerdo de resolución del contrato de alquiler por el cual Ábalos renunció a la fianza de los 5.000 euros y Have Got Time al resto de la deuda --que serían otros 5.000 euros-- y desistía de la demanda de desahucio que había presentado contra el ya ex dirigente socialista.

El 1 de febrero de 2022, Ábalos comunicó al representante de la empresa que, "dadas las circunstancias sobrevenidas" que le habían "impedido cumplir con las rentas de alquiler pendientes", se acogía a "la alternativa de resolución" planteada.

REQUERIMIENTO DE HACIENDA

Por sus tratos con Have Got Tome, consta en la misma documentación aportada que Hacienda se dirigió a Ábalos para informarle de que la empresa tenía una deuda de 65,5 millones de euros con la Agencia Tributaria y pedirle información sobre sus "operaciones comerciales" con la mercantil.

El ex ministro de Transportes contestó, el 13 de julio de 2022, aclarando que no tenía "ninguna actividad comercial" con Have Got Time y, en consecuencia, tampoco tenía "ninguna relación comercial".

"Mi única relación con la citada entidad se debe a que arrendé un imueble de su propiedad en el verano de 2021 en La Línea (Cádiz)", expuso a Hacienda aportando las mismas transferencias que ha entregado este miércoles al TS.

En este documento dirigido a la Agencia Tributaria, Ábalos precisó que decidió poner fin al alquiler del chalet de La Alcaidesa por su "disconformidad" respecto al "estado del inmueble" --el que fuera su asesor ministerial, Koldo García, declaró ante el TS que la piscina estaba rota-- y por otras razones "de carácter personal".

Precisamente, este inmueble es uno de los indicios que el instructor del TS, Leopoldo Puente, ha tenido en cuenta como parte del "beneficio económico" que cree que Ábalos obtuvo a cambio de adjudicar contratos a la presunta trama.

EL PATRIMONIO DE SU HIJO

Entre la documentación entregada al Supremo, Ábalos también incluye la escritura de compraventa y crédito hipotecario del inmueble que su hijo Víctor adquirió en 2006 por 402.678,11 euros. Se trata de una vivienda unifamiliar aislada de dos plantas y con piscina ubicada en la provincia de Valencia, con una superficie total de 172 metros cuadrados en una parcela de 500 metros cuadrados.

Según el acta notarial, el ex ministro figura como avalista de dicha operación. En el momento en que Víctor Ábalos realizó la compra, a la vivienda en cuestión le quedaba una hipoteca de 402.000 euros. El hijo del ahora diputado del Grupo Mixto amplió y modificó dicho crédito en 43.000 euros.

Por otro lado, Ábalos ha enviado al TS el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas (TCu) sobre los contratos para la adquisición de mascarillas que son objeto de investigación, la inadmisión de una denuncia ante el TCu del abogado Ramiro Grau al respecto; las diferentes acciones legales emprendidas por el ex ministro en esta causa, artículos de prensa y las diferentes preguntas parlamentarias que desde junio ha formulado al respecto.

También ha incluido la auditoría elaborada por el Ministerio de Transportes por encargo del actual ministro Óscar Puente y la contrapericial que Ábalos encargó para combatir la del Ministerio. Ha sumado a esto todos los pasos que dio en la Audiencia Nacional para intentar personarse, y las diferentes respuestas y recursos que se generaron.

Sobre el 'caso Delcy' --relativo al viaje fallido de la vicepresidenta venezolana en enero de 2020 a España--, ha aportado tanto el informe de Fiscalía como los diferentes autos de archivo de la causa. Además, ha enviado las diferentes comparecencias de cargos ministeriales en el Senado.