Archivo - Fachada de la sede de la Audiencia Nacional, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cintia Rocho, la mujer que aseguró que el exjuez Luis Sáenz de Tejada le habló de "eliminar" a Beatriz Biedma, la jueza que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha reclamado escolta policial para su declaración la próxima semana como testigo ante el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', como medida de protección frente a "amenazas de muerte" que dice sufrir.

"Solicito que se acuerde con carácter urgente un dispositivo extraordinario de protección policial, adecuado al riesgo que se determine, que incluya mi conducción escoltada por agentes de la autoridad a la sede judicial, la protección durante mi llegada y acceso, mi permanencia en una dependencia reservada y custodiada hasta ser llamada a declarar y la protección de mi salida y traslado posterior a lugar seguro", ha indicado al juez en un escrito de este miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press.

Rocho afirma que "desde hace años" viene "sufriendo amenazas de muerte". "Al igual que sufrieron mi marido y mi padre, los cuales fueron asesinados días después de recibir las amenazas", advierte.

A ello suma "el homicidio de una persona ocurrido en el día de hoy en la ciudad de Badajoz": "Suceso que ha incrementado de manera especialmente intensa mi temor por mi vida e integridad física y que, unido a las amenazas que vengo padeciendo y a la difusión pública del señalamiento, refuerza la necesidad de solicitar una valoración urgente del riesgo y medidas extraordinarias de protección".

La testigo dice que comunica esa "circunstancia" ante el "incremento" de su "temor", aunque "sin afirmar una vinculación acreditada entre dicho homicidio y las amenazas que manifiesto sufrir, ni atribuir su autoría a ninguna de las personas investigadas en estas diligencias".

"Mi voluntad es comparecer y colaborar con la Administración de Justicia. Precisamente para poder cumplir con esa obligación en condiciones de seguridad, solicito una respuesta preventiva que no se limite al interior de la dependencia en la que deba declarar, sino que comprenda el traslado, la llegada, el acceso, la permanencia y la salida de la sede judicial", apostilla.

Rocho interesa ser trasladada hasta la Audiencia Nacional "con escolta de agentes de la autoridad, desde el punto que se determine reservadamente", y que se garantice "de manera extraordinaria" su seguridad "durante la llegada y el acceso, con las medidas operativas que los responsables policiales consideren adecuadas".

El juez instructor de la causa, Santiago Pedraz, acordó mantener la testifical de Rocho para el 24 de noviembre, al considerar que "podría poseer conocimiento" sobre el 'caso Leire', rechazando así el recurso del exjuez Luis Sáenz de Tejada --investigado en el caso-- contra esa declaración.

Rocho declaró ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que Sáenz de Tejada le indicó que la jueza Biedma "era un puto grano en el culo y había que eliminarla", y que la intención, según relató la mujer, era "causarle daño físico". Por su parte, el exjuez aseguró ante el juez que se refería a eliminar judicialmente.

En esta causa, Pedraz investiga si existió una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a familiares del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que habría estado dirigida por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante Leire Díez.