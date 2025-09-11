El CIS sitúa al PSOE nueve puntos por encima del PP, al que otorga su peor porcentaje de la legislatura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y por la ministra de Educación, Pilar Alegría, en el acto de - Lola Pineda - Europa Press

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Barómetro de Opinión del mes de septiembre realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene al PSOE como primera fuerza y aumentando a nueve puntos su ventaja sobre el PP, para el que pronostica su peor porcentaje de intención de voto de la legislatura.

En concreto, el sondeo otorga al PSOE una estimación del 32,7%, frente al 23,7% que calcula para los 'populares'. Respecto al barómetro de julio, el anterior con intención de voto, el PSOE ha crecido más de cinco puntos y medio y el PP se ha dejado casi tres.

