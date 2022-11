Cs valora como una "buena noticia" el pronunciamiento de la JEC sobre Puigdemont y afea al Gobierno su "silencio"

Arrimadas dice que el Ejecutivo intenta blanquear a quienes "atacan" la democracia

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha calificado este jueves de "buena noticia" que la Junta Electoral Central (JEC) haya trasladado al Parlamento Europeo que no acreditará al expresidente catalán Carles Puigdemont mientras no acate la Constitución en Madrid. De forma paralela, ha recriminado al Gobierno que guarde "silencio" ante esta información y "no se alegre" por ver que las instituciones "funcionan".

En concreto, la JEC ha informado al Parlamento Europeo de que no puede entregar la credencial de eurodiputado a Puigdemont mientras no cumpla todos los requisitos formales que recoge la legislación electoral española, y le falta el trámite de acatamiento de la Constitución en Madrid ante el organismo.

"Es una buena noticia" y "un motivo de alegría para los que creemos en el Estado de Derecho y en el imperio de la ley", ha valorado Bal ante los medios en el patio del Congreso.

Sobre todo, el también portavoz 'naranja' en la Cámara Baja ha resaltado que la JEC considera que el escaño del expresidente catalán está vacante hasta que jure o prometa la Carta Magna. "Una de las cosas que quedarían en suspenso sería el privilegio de inmunidad", ha recordado.

Por el contrario, es "muy mal día para los separatistas" y para el Gobierno, que se fundamenta en estas fuerzas para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 y para acabar la legislatura", ha agregado Bal.

INEXPLICABLE EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO

Subrayando que para él es "una alegría ver cómo funcionan las instituciones" españolas y europeas "cuando están ocupadas por personas con mérito y capacidad", ha arremetido contra el Ejecutivo de coalición, señalando que es "inexplicable" que, en un Estado democrático, "no tarde ni cinco minutos" en congratularse por que las instituciones funcionen.

Eso sí, ha asegurado que a Ciudadanos "no le extraña" que "guarde silencio" y "no celebre que la JEC reclama el cumplimiento de la ley ante las instituciones europeas".

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha expresado en la misma línea y ha sostenido en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter que las instituciones españolas "defienden el buen nombre" de la democracia de España en Europa "mientras el Gobierno intenta blanquear a quienes la atacan".