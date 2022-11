Ciudadanos celebra que el independentismo no haya instrumentalizado la sesión de Pegasus con el CNI

Junts y ERC lamentan la falta de cooperación de España con la comisión de investigación

BRUSELAS, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, ha celebrado este martes que los partidos independentistas no hayan instrumentalizado la sesión monográfica sobre España de la comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre el uso de Pegasus, que ha contado con la presencia de la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, quien ha defendido la legalidad de las actividades del centro y ha evitado contestar a las preguntas de los eurodiputados.

"Es normal que la directora del CNI no conteste porque no está en su mandato. Ha evidenciado el marco legal en el que actúa, que es siempre respetando la ley, y después que no puede contestar preguntas si no es la comisión de secretos oficiales", ha señalado el eurodiputado 'naranja' en declaraciones tras la sesión monográfica.

En todo caso ha valorado que la responsable de la Inteligencia haya atendido a la comisión de investigación de la Eurocámara y haya constatado que las actuaciones del CNI "siempre se mueven en el marco de la ley y que en España no se persiguen ideologías, sino que se actúa bajo mandato de los jueces para evitar delitos".

A su juicio, el independentismo no ha logrado "instrumentalizar" la sesión monográfica sobre España, después de la polémica por la lista de participantes, tras el cambio en el listado técnico inicialmente pactado entre los representantes españoles de los distintos grupos, PSOE, PP y Ciudadanos, para incluir a última hora a Andreu Van den Eynde y excluir al investigador José Javier Olivas, crítico con el informe de 'Citizen Lab'.

"Básicamente han traído a los mismos que son víctimas que a la vez son abogados que a la vez presentan a otras que dicen que ser víctimas que han sesgado este informe", ha afirmado asegurando que toca demostrar la veracidad del informe de Citizen Lab, afirmando que las tesis que sostienen son "simple y llanamente falsas".

JUNTS Y ERC CRITICAN LA FALTA DE COOPERACIÓN

En rueda de prensa posterior a la sesión, la eurodiputada de ERC, Diana Riba, ha lamentado que la sesión no haya escuchado a más víctimas del ciberespionaje y ha acusado a PP, PSOE y Ciudadanos de "intentar todo" para "desvirtuar" la sesión centrada en España y que en otros casos como el de Grecia o Polonia las víctimas hayan tenido un papel central.

"Están tapando lo que es evidente, que España hace un uso masivo, abusivo e indiscriminado de programas espías para minar la actividad de la disidencia política", ha afirmado Riba, en declaraciones junto a la eurodiputada verde belga Saskia Bricmont, y la izquierdista alemana Cornelia Ernst que han insistido en que la Eurocámara adopte una misión a España, ante la "falta de voluntad política" de 'populares' y socialistas para acordar este viaje.

Por su lado, el eurodiputado Toni Comin, de Junts, ha criticado que la ley de secretos oficiales es incompatible con los parámetros mínimos de transparencia y ha lamentado la falta de explicaciones de Casteleiro ante la comisión. "Demuestra que España es el país que está cooperando menos para esclarecer este escándalo. Hoy la comparecencia del CNI sería para echarse a reír sino fuera para llorar", ha indicado.

En este sentido ha dicho que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue sin asumir responsabilidad por el presunto espionaje a dirigentes separatistas catalanes y ha denunciado, en referencia a ERC, que es "incomprensible" que desde una parte del independentismo se permita al Gobierno "irse de rositas" por este escándalo.