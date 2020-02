Cs acusa a Zapatero de "marear la perdiz" con Venezuela y exige al Gobierno que explique qué negocia con Maduro

Actualizado 10/02/2020 18:09:22 CET

Pide al Gobierno aclaraciones sobre las gestiones del expresidente, si viajó con escolta y si hizo algún informe para alguna entidad

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Ciudadanos acusado este lunes al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de "marear la perdiz" diciendo que va a conseguir solucionar la situación de Venezuela y ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que explique en calidad de qué está viajando el también secretario general del PSOE al aquel país y qué está negociando con el régimen de Nicolás Maduro.

Así lo ha hecho el portavoz adjunto de la formación naranja en el Congreso, Edmundo Bal, quien ha reprochado a Zapatero que se haga el "interesante" diciendo que dispone de una información sobre el futuro de Venezuela de la que carecen "el resto de los mortales".

"Si va a negociar algo con Maduro o con Delcy (Rodríguez) que nos lo cuente", ha dicho, en referencia a la vicepresidenta venezolana. Y es que, a su juicio, "no hay derecho a que Zapatero esté mareando la perdiz diciendo que va a arreglar el problema de Venezuela" cuando, "no va a arreglar absolutamente nada".

NO VALE DECIR QUE VA A TÍTULO PARTICULAR

Para Bal, "no vale decir que Zapatero viaja a título particular" porque es nada menos que un expresidente del Gobierno. La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, se ha desmarcado del viaje este lunes con ese argumento, y ha dicho no tener nada que comentar sobre "la visita de ciudadanos españoles en su calidad de ciudadanos españoles".

Sin embargo, el diputado ha instado al Gobierno a concretar "en calidad de qué" visita recurrentemente el país y si esos contactos implican un cambio en la política española respecto al reconocimiento de autoproclamado presidente encargado del país, Juan Guaidó.

"¿Está negociando la situación creada por Leopoldo López dentro de la embajada española en Caracas?", ha preguntado el diputado de Ciudadanos.

Además, Bal ha recalcado a Zapatero que "la única salida digna" para Venezuela es que haya unas "elecciones sin Maduro y el reconocimiento de Guaidó como presidente". "Esa es la única política que España puede llevar de la mano de la Unión Europea", ha concluido.

PREGUNTAS POR ESCRITO EN EL CONGRESO

Bal y la portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Marta Martín, han presentado en la Cámara una batería de preguntas para que el Ejecutivo responda por escrito sobre si estaba informado del viaje de Zapatero a Caracas y de su agenda de reuniones.

En ese sentido, desean saber, en concreto, si se había avisado de la visita a la Embajada de España en Caracas y si el Gobierno tiene información sobre si Zapatero viajó a Venezuela con escolta a cargo del erario público.

Además, preguntan si algún cargo del Gobierno de España mantuvo alguna comunicación con Zapatero, si el Ejecutivo conoce qué "gestiones" hizo durante su viaje. También si tiene conocimiento de que éste haya hecho algún informe o ha reportado sobre la situación en Venezuela a alguna entidad española.