Ciudadanos exige a Sánchez que deje de vender ideas felices de cartón-piedra y convoque elecciones de una vez

Publicado 18/12/2018 15:28:00 CET

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en el Senado, Lorena Roldán, ha arremetido duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reprochándole que en vez de hacer política "hace publicidad" vendiendo su 'catálogo Sánchez', y le ha urgido a que convoque elecciones y se deje de "ideas felices" que luego en realidad "son de cartón-piedra".

Durante su intervención en el pleno del Senado en el que Sánchez expone sus líneas políticas de Gobierno y su política migratoria, Roldán ha indicado que si bien el jefe del Ejecutivo comparece para rendir cuentas, realmente no ha llegado a hacer política sino "publicidad".

Así, tras escuchar a Sánchez le ha pedido que haga lo que prometió cuando tras la moción de censura habló de convocar elecciones generales "lo antes posible". "Pero usted no se va ni con agua caliente" de La Moncloa, ha añadido.

Durante su intervención, Roldán ha denunciado además que el presidente hable de regeneración moral mientras tiene dimisiones y ministros "en la cuerda floja", o mientras hay dudas sobre si plagio la tesis doctoral. E este punto, Roldán ha puntualizado que Sánchez tiene "el umbral muy bajo, a la altura de su dignidad".

Por último, Roldán le ha echado en cara que hoy es "preso de sus hipotecas", y le ha recordado al líder socialista que dijo que no pactaría con quien quisiera romper España y ahora "ha acabado a su merced". En este sentido ha reprochado a Sánchez que "abandone" a los catalanes no separatistas, "incluso mirando para otro lado cuando escupen a sus ministros". "La situación es muy grave, es humillante que no escuche al pueblo", ha añadido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su turno de réplica le ha indicado a Roldán que si en Ciudadanos "quieren escorarse a la extrema derecha será bajo su responsabilidad".

COMPROMÍS: 'POSTUREO' CON LOS INMIGRANTES

Por su parte, el senador de Compromís, Carles Mulet, le ha reprochado en su intervención a Sánchez que pida los votos de su grupo político cuando "se ha olvidado" de presentárselos para hacer aportaciones, y ha basado su discurso en la crisis migratoria. A su juicio, aunque España no puede hacerse cargo de toda la inmigración que llega a Europa, sí que puede ser "ejemplo de dignidad".

Según ha señalado, la crisis del Aquarius "le sirvió para apuntarse un tanto", y que después de que la derecha sacara rédito electoral de un tema como este (por las andaluzas), con la crisis del barco Nuestra Madre de Loreto el Gobierno demostró que "era postureo". Ante esta acusación, el presidente Sánchez ha respondido matizando que el Ejecutivo ofreció el puerto seguro de Malta a Nuestra Señora de Loreto.

BILDU: LA VÍA JOMEINI O LA VÍA ERDOGAN

El último en tomar la palabra del Grupo Mixto del Senado ha sido el senador por EH-Bildu, Jon Iñarritu, quien le ha echado en cara que no devuelva todas las competencias al País Vasco contempladas en el Estatuto de Gernika. Le ha aconsejado que no siga el camino de los "coriáceos de Aznar", en referencia a Ciudadanos, PP y VOX, que "buscan limitar la autonomía".

Además, le ha reprochado a Sánchez que no se haya sentado para dialogar sobre los PGE de 2019 y se ha preguntado si actúa con ellos como hiciera el líder iraní Jomeini, "quien se apoyó en los comunistas y luego los colgó".

También le ha preguntado si sigue la "vía Erdogan" por tener presos políticos, o la "vía Milosevic" cuando "retira la autonomía" como hizo aquel en Kosovo. "Tiene la oportunidad de ser estadista o seguir esas vías, pero en eso a 'ultras' a los coriáceos de Aznar no les gana", le ha añadido.

Sánchez le ha respondido que hay un calendario planificado de traspaso de transferencias y que sólo hay discrepancias con la transferencias de la Seguridad Social porque al Gobierno ahora le preocupa su sostenibilidad.

"Estamos de acuerdo en transferir y hablar de otras competencias. Hay margen, tenemos vocación de cumplir. (...) Pero la prioridad del Gobierno tiene que ver con la sostenibilidad, y es importante el trabajo del Pacto de Toledo", ha recalcado el presidente. Por último, Sánchez le ha afeado que le falte al respeto al compararle, "un poco traído por los pelos", con Jomeini o Erdogan.

Por su parte, desde Foro Asturias le han pedido al presidente que ejecute las inversiones para Asturias contempladas en los PGE 2018 y le ha exigido que no vuelvan a la discriminación ferroviaria dejándoles sin vías internacionales.

En este sentido, ha culpado a Sánchez de vender España "a sus socios independentistas" y le ha exigido que se mantenga el carbón en el mix energético para no convertir a la región "en un parque jurásico".