Ciudadanos lleva al Defensor del Pueblo y la UE la campaña de la Generalitat 'No me cambies la lengua', por "racista"

También ha preguntado a la Comisión Europea si va a solicitar información al Govern sobre la iniciativa y a pedir su paralización

Ciudadanos se ha dirigido por carta al Defensor del Pueblo español, a la Defensora del Pueblo Europeo y a la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales para denunciar la campaña 'No em canviïs la llengua', promovida por la Generalitat de Cataluña para fomentar el uso del catalán, por considerar que tiene "tintes racistas y xenófobos".

En esas misivas firmadas por Maite Pagazaurtundua, miembro de la delegación de Cs en el Parlamento Europeo, critica lo que, a su juicio, es "una campaña de intervención sociolinguística, con bases de ingeniería social, con tintes racistas y xenófobos, así como fobia hacia una de las lenguas cooficiales" de Cataluña, el castellano.

La iniciativa 'No me cambies la lengua' se presentó públicamente el pasado septiembre con el objetivo de "concienciar a los catalanohablantes de que no cambien de lengua cuando crean, ya sea por el acento o los rasgos físicos, que su interlocutor no nació en Cataluña", según se lee en la web de la Dirección General de Política Lingüística.

Según Pagazaurtundua, lo que busca esta campaña es revertir la costumbre de hablar en castellano en Cataluña a personas nacidas en el extranjero, y para ello recurre al aspecto físico. Así se lo ha transmitido al Defensor del Pueblo español, Francisco Fernández Marugán, a la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, y al director de la Agencia de la UE para los Derechos Fundamentales, Michael O'Flaherty.

PREJUICIOS CONTRA EXTRANJEROS Y LIMITACIÓN DE LIBERTADES

Actuar basándose en el aspecto de las personas es "una de las prácticas más rechazadas en la Unión Europea en todo tipo de políticas públicas, incluidas materias de seguridad pública, porque supone la asunción de prejuicios colectivos y atavismos contra personas individuales que, en una sociedad democrática, plural y abierta, son detentoras de la misma dignidad y derechos", señala la eurodiputada de Cs.

Además, la también vicepresidenta primera de la Comisión de Libertades Jurídicas, Justicia y Asuntos de Interior de la Eurocámara sostiene que esta iniciativa de la Generalitat promueve una lengua cooficial "sin tener en consideración el derecho a la libertad de expresión en una sociedad abierta, plural y democrática, puesto que limita la capacidad de expresión de personas a sabiendas".

Por tanto, concluye que la campaña 'No em canviïs la llengua' es "contraria a la ley, discriminatoria y excluyente de una parte de los ciudadanos, dañando la convivencia y la integración en la sociedad de las personas que no conozcan el catalán".

Asimismo, "promueve comportamientos discriminatorios hacia personas de determinado 'aspecto físico' o 'nombre' alentando a tendencias racistas o xenófobas" y, de esa manera, contribuye a "desanimar a que las personas migrantes se instalen en Cataluña", argumenta Pagazaurtundua.

Concretamente, la eurodiputada cree que esta iniciativa de la Generalitat vulnera varios artículos de la Constitución y de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, ya que "se afecta a la libertad de expresión y se alienta a la discriminación".

Recuerda, por ejemplo, el artículo 3 de la Carta Magna, que establece que el castellano es la lengua española oficial del Estado y que todos los ciudadanos tienen el derecho a usarla. También los artículos 21 y 22 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la UE, que prohíben toda discriminación, en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, y señalan como derecho el respeto a la diversidad lingüística.

EN CONTRA DEL PLURALISMO

Pagazaurtundua afirma en su carta que esta actuación del Gobierno catalán "surge de la consideración del poder sin límites y el uso de la ingeniería social sobre los comportamientos de forma esencialista y contra el pluralismo".

La representante de Ciudadanos ha subrayado que la promoción de las lenguas cooficiales "debe basarse en el respeto de las libertades personales y evitar actitudes fóbicas contra otras manifestaciones lingüísticas".

Por otro lado, la delegación de Cs ha presentado en el Parlamento Europeo una pregunta dirigida a la Comisión Europea en relación con la campaña de la Generalitat. En el texto, expresa su rechazo con los mismos argumentos expuestos por Pagazaurtundua en su carta y pide saber si Bruselas se dirigirá al Govern "para solicitar información sobre la campaña y, en su caso, solicitar su paralización".

La polémica por la iniciativa ha surgido esta semana después de que la alcaldesa de Vic y diputada de Junts per Catalunya, Anna Erra, la defendiera durante el pleno en el Parlament.

EL "RACISMO" DEL NACIONALISMO

En relación con este tema, el secretario de Comunicación de la Gestora de Ciudadanos y diputado en el Congreso, Guillermo Díaz, ha indicado que el nacionalismo catalán es, "desde sus orígenes, profundamente racista", aunque después "devino en un nacionalismo lingüístico".

"En el fondo, lo que tienen dentro es ese supremacismo y ese racismo que hizo nacer las ideas nacionalistas en Cataluña", que se pone de manifiesto "cada vez que se exceden en su sinceridad o se olvidan de disimular", ha manifestado.

En este sentido, ha afirmado que las declaraciones de Anna Erra inciden en unas ideas expresadas también por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y por el líder de ERC y exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras.

"No es casualidad que Junqueras hable de los genes distintos de los catalanes, que Torra llame bestias taradas a quien habla castellano o que esta señora hable del catalán autóctono o del aspecto físico. Es una unidad en el discurso, es racismo", ha declarado.