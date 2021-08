Ciudadanos se pregunta si la Ley de Memoria Democrática apoyará también a las víctimas del "totalitarismo" terrorista

Critica que el Gobierno conciba "una España dividida en dos" cuando la Guerra Civil fue provocada por "dos minorías extremistas"

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dirigente y diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz se ha preguntado este miércoles si el proyecto de Ley de Memoria Democrática, que fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado julio e iniciará su tramitación en el Congreso, tendrá en cuenta, además de a las víctimas del franquismo, a las de "otros totalitarismos, como el terrorismo".

"¿Se va a hacer cargo de las víctimas de otros totalitarismos, como el terrorismo? ¿O las víctimas del terrorismo van a tener que ver cómo se hacen homenajes todos los meses a asesinos de personas cuyos familiares todavía están vivos, algunos de esos asesinatos (cometidos) en el siglo XXI?", ha declarado en una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press.

Además, Díaz ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez se planteara convertir en delito la apología del franquismo --aunque finalmente esto no figura en el proyecto de ley-- y, en cambio, abogue por reformar el Código Penal para despenalizar el enaltecimiento del terrorismo "porque dicen el PSOE y Podemos que ETA ya no existe".

En su opinión, "lo peor" es que con el tema del franquismo y la Guerra Civil "se utiliza el dolor de mucha gente" y en la tribuna del Congreso, en los medios de comunicación y en las redes sociales se hace "un uso instrumental del dolor, del sufrimiento y de un periodo muy negro" de la historia de España.

El diputado de Cs también considera que el Gobierno, "cada vez que tiene problemas", acude a estos asuntos como si fueran un "comodín", mientras olvida otros, y se ha preguntado cuál es el objetivo del proyecto de Ley de Memoria Democrática.

"Ya hay en vigor una ley que se hacía cargo de todas aquellas cuestiones injustas que se han generado en la Guerra Civil y en la posterior dictadura", como la recuperación de los restos de las personas enterradas en fosas comunes, ha afirmado Díaz sobre la Ley de Memoria Histórica, aprobada durante el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

A su modo de ver, el texto aprobado por el Consejo de Ministros "concibe España dividida en dos", pero eso "no era así". "Fueron dos minorías extremistas las que llevaron a España a la guerra, los extremos consiguieron imponer sus criterios y su coacción sobre el resto de la sociedad española", que "no quería una guerra ni una dictadura", ha asegurado, advirtiendo de que no se puede "cambiar el pasado", si es que eso es lo que buscan el PSOE y Podemos.

"CONTRADICCIONES" EN EL TRATO A DICTADORES VIVOS Y MUERTOS

Asimismo, Díaz ha acusado al Ejecutivo de mostrar "contradicciones" y aplicar "una lógica perversa" a la hora de tratar a "los regímenes totalitarios o a las dictaduras". "Lo cutre que es el Gobierno para hacer frente a un dictador vivo y lo arriba que se viene para tratar a un dictador muerto", ha censurado.

Como ejemplo, ha mencionado la actitud del Gobierno ante las recientes protestas en Cuba contra el régimen presidido por Miguel Díaz-Canel, ya que "los ministros del PSOE no se atrevían a llamarlo dictadura" y los de Unidas Podemos directamente ven el sistema político de este país como "el paraíso deseado".