Ciudadanos reta a Puigdemont a "abrir la puerta" a Arrimadas, aunque no se reunirá con él

Publicado 22/02/2019 14:11:11 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso, Melisa Rodríguez, ha asegurado este viernes que la líder de su partido en Cataluña, Inés Arrimadas, no tiene intención de reunirse con el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, aunque sí le ha retado a "abrir la puerta" de su casa de Waterloo para que su compañera pueda decirle "a la cara" todo lo que no se ha "atrevido a decir Pedro Sánchez".

Así lo ha asegurado Rodríguez en una rueda de prensa en el Congreso, en la que ha defendido la decisión de la líder de la oposición en Cataluña de organizar una concentración el domingo junto con parte de se grupo parlamentario ante la casa de Puigdemont en Waterloo.

"Van a decirle delante de su casa que no puede seguir cerrando Cataluña ni seguir mandando sus comandos para parar toda una comunidad autónoma", ha remarcado Rodríguez, contrastando la "valentía" que demuestra Arrimadas con la "cobardía" que achaca a Puigdemont por haber "huido" de la Justicia, mientras compañeros suyos están sentados en el banquillo y el "vive a cuerpo de Rey con el dinero de todos los catalanes".

Rodríguez ha dejado claro que no hay ninguna reunión prevista de Arrimadas con Puigdemont, pero ha apuntado que "ojalá" el expresidente "sea valiente" y "abra la puerta" porque, de ser así, Arrimadas le dirá todo lo que no le ha dicho el presidente del Gobierno: "Que Puigdemont no es Cataluña".

¿ARRIMADAS AL CONGRESO?

Por último, preguntada sobre la posibilidad de que Arrimadas pudiera dar el salto a la política nacional presentándose a las listas del Congreso, Rodríguez se ha limitado a decir que la decisión de concurrir a las primarias "es totalmente personal", por lo que solo Arrimadas puede responder a esa pregunta.

Eso sí, ha aprovechado para subrayar que es "todo un honor" y "un orgullo" contar en Ciudadanos como alguien como Arrimadas que, a su juicio, no sólo ha demostrado "valentía", sino también "carácter y raza política".