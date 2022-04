Ciudadanos urge al Gobierno a poner fecha al fin de la mascarilla en interiores tras apoyarlo el Congreso

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha emplazado al Gobierno a poner fecha ahora al fin de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios interiores después de que el Congreso apoyara este jueves una iniciativa con esta reivindicación, recabando incluso el voto del PSOE.

En rueda de prensa, Bal ha celebrado "el paso de gigante" que ha supuesto, a su juicio, que el Congreso respaldara una moción de su partido para acabar con la obligación de portar mascarillas en interiores, por ser actualmente "unas de las restricciones más anticientíficas e iliberales" que impone el Gobierno.

En concreto, el texto, que Cs acordó con el PSOE, consta de dos puntos. El primero insta al Ejecutivo a eliminar las mascarillas en interiores, "en línea con la evidencia científica, con la situación epidemiológica y con la perspectiva comparada", y el segundo, que es la aportación del PSOE, le emplaza a dar los pasos adecuados para abordar la "reconsideración" de las medidas de contención de la pandemia en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Esta iniciativa se aprobó tan sólo un día después de que el propio presidente, Pedro Sánchez, asegurara en el Pleno del control que el Gobierno adoptaría esa medida en cuanto así lo aconsejaran los expertos científicos y sanitarios.

Aunque la moción prosperó, pese a los votos en contra del PP y la abstención de Unidas Podemos, Bal ha dicho que en Ciudadanos no se conforman y han decidido presentar una batería de preguntas para que el Gobierno concrete ahora el calendario para la retirada de una medida "injustificada y anticientífica".

SÁNCHEZ QUIERE PONERSE "OTRA MEDALLA"

"Le exigimos que cumpla con la iniciativa y ponga fecha" teniendo en cuenta, según ha destacado el dirigente de Cs, la importancia de lanzar un mensaje de optimismo al turismo nacional y extranjero en vísperas de Semana Santa pero también de confirmar a la ciudadanía de que "nos encaminamos a la normalidad de verdad".

"No me vale que el presidente esté buscando una fecha idónea para ponerse otra medalla", ha manifestado Bal, quien cree que Sánchez debe tomar "ya" esa medida para que los españoles no tengan que esperar más.