El CNI admite que su aviso del "asalto" a Ceuta "no anticipó la magnitud y naturaleza" de lo que ocurrió el 30 de julio

Archivo - Decenas de migrantes intentan cruzar a España desde Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha aclarado que la información que trasladó antes de la entrada masiva a Ceuta el pasado 30 de julio "no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo" al ser un "fenómeno inusual" en relación a crisis migratorias anteriores.

Fuentes del CNI, que han mantenido el "deber de secreto" desde "el primer momento", aseguran que la desclasificación de documentos de este miércoles "evidencia" que el Centro "emitió información sobre una campaña en redes sociales que llamaba al asalto a la valla de Ceuta".

Sin embargo, matiza que dicha información "no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo el día 30, al ser un fenómeno inusual que no se corresponde con las crisis migratorias conocidas hasta la fecha".