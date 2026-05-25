Coalición Canaria da por finiquitada la legislatura y pide elecciones: "Toca que los ciudadanos elijan nuevo gobierno"

La diputada de Coalición Canaria Cristina Valido interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Pleno del Congreso debate hoy dos proposiciones de ley sobre ocupación ilegal y reforma e - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha dado por finiquitada la actual legislatura presidida por Pedro Sánchez y ha defendido que "lo lógico" sería convocar elecciones este año para hacer "borrón y cuenta nueva" en 2027 y empezar a trabajar con un nuevo gobierno.

"El árbitro pitó la hora. Toca que los ciudadanos opinen y elijan un nuevo Gobierno", ha asegurado la portavoz parlamentaria en una entrevista en 'Radio Club Tenerife', que ha recogido Europa Press, tras los casos de corrupción que afectan al Gobierno de Sánchez, la imputación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' o la imposibilidad de aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado que permitan cumplir compromisos con Canarias.

Cuestionada por el aviso del PNV, cuyo presidente, Aitor Esteban, ha indicado que "sería irresponsable" continuar la legislatura en 2027, Valido ha recordado que el partido vasco "en este momento no se plantea una moción de censura porque no le gusta la alternativa". "Pero tiene que ser sensato en sus declaraciones", ha señalado la dirigente de Coalición Canaria, que ha cuestionado asimismo que el Ejecutivo de coalición pueda mantenerse el año que viene ante la falta de apoyo parlamentario.

Valido ha reconocido que no hay conversaciones ni negociación con el Gobierno, si bien apoyará en el Congreso "lo que es importante para la ciudadanía y Canarias", reprochando no obstante que el Estado adeuda "1.200 millones de transferencias corrientes" que viene provocada "por la falta de presupuestos por tercer año consecutivo". "Es evidente que la legislatura ya no va a dar más de sí y creo que la gente tiene derecho a pronunciarse", ha reivindicado.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

Dicho esto, Valido ha defendido que Sánchez presente una cuestión de confianza, tal y como reclamó Coalición Canaria en el Consejo Político Nacional (CPN) que celebró en Santa Cruz de Tenerife. "Nunca fue tan necesario como ahora. La cuestión de confianza está perfectamente estipulada y existe precisamente para situaciones en la que el Gobierno no tiene los apoyos necesarios", ha explicado.

La portavoz parlamentaria ha comentado además que el PP no le ha hablado de la "posibilidad" de presentar una moción de censura porque entiende que "no tienen los números" y, por tanto, "no la negocia".

"Todo va a depender de Sánchez, de lo que él quiera hacer, de si quiera convocar o no, porque el PP no se plantea presentar una moción de censura", ha recordado Valido, que ha vuelto a pedir como necesidad la cuestión de confianza. "Y si no se tiene, convocar elecciones. Eso es lo que dice nuestro sistema democrático y las reglas que nos hemos dado", ha apostillado, a la vez que la ha lamentado que el presidente del Gobierno vea al Congreso "prescindible" y quiera mantenerse en el poder "a cualquier precio el mayor tiempo posible".