La cabeza de lista de Frente Amplio, Ada Colau, ejerce su derecho a voto para las elecciones generales, en el colegio La Sedeta, a 29 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, a los comicios del 29N llegará pasada las 20 horas al 'cuartel' electoral de la candidatura, ubicado en el Espacio Larra de Madrid, para hacer seguimiento de la noche electoral, según ha informado la candidatura.

De momento ya han desfilado algunos dirigentes y representantes de los partidos de la coalición como el ministro y portavoz de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, el líder de IU, Antonio Maíllo, y el dirigente de esta formación e integrante de la lista por Madrid, Toni Valero.

A lo largo de esta tarde acudirán a la sede electoral de la candidatura otros referentes del espacio como el cabeza de lista de Frente Amplio por la capital, Emilio Delgado, la titular de Sanidad, Mónica García, las coordinadoras de los Comus Candela López y Gemma Tarafa.

También está previsto que se desplacen al Espacio Larrra para el seguimiento la dirigente de IU Clara Alonso, los candidatos de Más Madrid en la capital Tesh Sidi y Eduardo Fernández Rubiño, la portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, y las integrantes de la dirección de esta formación Amanda Andrades y Victoria Sánchez.

Aparte, el director de campaña de Frente Amplio, Jordi Martí, realizará una primera valoración de la participación y la jornada electoral a partir de las 20 horas.

Fuentes de la candidatura señalaban que durante la jornada electoral varios de sus apoderados indicaban que había electores que estaban confundiendo la papeleta de Frente Amplio con la de Frente Obrero y estaban clarificando a las preguntas que se les dirigí que la marca que encabeza Colau es Frente Amplio.

Precisamente Frente Amplio cerró la campaña con la intención de dar la sorpresa en estas elecciones, revertir las encuestas y ser protagonista para conseguir una "remontada épica" gracias al buen desempeño de Colau en el debate a cuatro de este jueves para revalidar el Gobierno de coalición con el PSOE.

La candidatura terminó con muy buenas sensaciones la campaña del 29N y su aspiración es intentar superar el 10%, con su candidatura y las coaliciones con sus aliados, para garantizarse al menos una veintena de diputados que permitan disputar la gobernabilidad al bloque de la derecha conformado por PP y Vox.